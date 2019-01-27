گرانی کالاهای اساسی ناشی از سوء تدبیر دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، محمدرضا تابش در تذکر شفاهی، گفت: در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ارزیابی میزان تحقق شعارهای مهم انقلاب از جمله عدالت و آزادی و قانون گرایی را ضروری می دانم و بر رفع کژی ها و اصلاح رویه های ناصواب تاکید دارم.

وی افزود: باید همانند دوران اول انقلاب بین مردم و حاکمیت همدلی و یکدلی حاکم شود و حاکمیت کمر خدمت خالصانه و مجاهدانه برای مردم ببندد و با شرح صدر و گذشت بیشتری با آن ها و فعالان عرصه های مختلف برخورد کند.

عضو فراکسیون امید مجلس افزود: مردم در رنج هستند، اما کاهش قدرت خرید، تورم و گرانی لجام گسیخته، رواج فساد و تبعیض نفس آن ها را بریده است، این ناملایمات را هوشمندانه و صبورانه برای حفظ استقلال و امنیت کشور تحمل می کنند.

تابش تصریح کرد: مردم نباید احساس کنند که انقلاب تثبیت شد تا مسئولان در آسایش و آرامش قرار بگیرند و مردم با تنگناها و سختی ها و مشکلات مواجه شوند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دردآور است که علی رغم پرداخت ۱۴ میلیارد دلار یارانه کالای اساسی ، امروز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و صف های طویل گوشت باشیم، گفت: این مشکلات ناشی از سوءتدبیر، عدم نظارت بر حسن انجام امور و عدم توان تنظیم بازار است که از وظایف مهم دولت است، خواهمشندم وزرای مربوط به این مهم اهتمام داشته باشند.