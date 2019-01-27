هوای شهرستان های قروه و کامیاران در شرایط ناسالم قرار دارد

فریبا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: به دلیل شکل گیری کانون های گرد و خاک در بیابان های عراق و سوریه و با توجه به ورود موج جدید گرد و خاک به آسمان منطقه، هوای استان کردستان در شهرستان های قروه و کامیاران برای عموم مردم در شرایط ناسالم قرار دارد.

وی افزود: این وضعیت برای تمام افراد به ویژه کودکان، بیماران قلبی و عروقی و افراد مسن خطرناک است.