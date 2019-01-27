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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۳۴

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان:

هوای شهرستان های قروه و کامیاران در شرایط ناسالم قرار دارد

هوای شهرستان های قروه و کامیاران در شرایط ناسالم قرار دارد

سنندج - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان گفت: وضعیت هوای شهرستان های قروه و کامیاران بر اساس داده های ایستگاه دستگاه سنجش کیفیت هوا، اکنون در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار داد.

فریبا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: به دلیل شکل گیری کانون های گرد و خاک در بیابان های عراق و سوریه و با توجه به ورود موج جدید گرد و خاک به آسمان منطقه، هوای استان کردستان در شهرستان های قروه و کامیاران برای عموم مردم در شرایط ناسالم قرار دارد.

وی افزود: این وضعیت برای تمام افراد به ویژه کودکان، بیماران قلبی و عروقی و افراد مسن خطرناک است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان بیان کرد:از مردم شهرستان های قروه و کامیاران به ویژه افراد سالمند و بیماران تنفسی و قلبی درخواست داریم مسائل ایمنی و بهداشتی را به دقت رعایت کرده و در صورت امکان از منزل خارج نشوند.

کد مطلب 4525111

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