هوای شهرستان های قروه و کامیاران در شرایط ناسالم قرار دارد

فریبا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: به دلیل شکل گیری کانون های گرد و خاک در بیابان های عراق و سوریه و با توجه به ورود موج جدید گرد و خاک به آسمان منطقه، هوای استان کردستان در شهرستان های قروه و کامیاران برای عموم مردم در شرایط ناسالم قرار دارد.
وی افزود: این وضعیت برای تمام افراد به ویژه کودکان، بیماران قلبی و عروقی و افراد مسن خطرناک است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان بیان کرد:از مردم شهرستان های قروه و کامیاران به ویژه افراد سالمند و بیماران تنفسی و قلبی درخواست داریم مسائل ایمنی و بهداشتی را به دقت رعایت کرده و در صورت امکان از منزل خارج نشوند.
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