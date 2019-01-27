به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش در حاشیه سفر معاون وزیر صنعت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران به استان یزد و بازدید از مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو اظهار داشت: امیدواریم با حضور مدیران جوان ایمیدرو و سپردن اختیارات بیشتر ایمیدرو به فعالان این حوزه، شاهد پویایی و ارتقای تولید و اقتصاد در بخش صنعت و معدن کشور باشیم.

وی با تاکید بر ایفای تعهدات قانونی از قبیل درآمدهای معادن استان برای ایمیدرو که باید صرف اموری از قبیل مطالعات اکتشافی و پروژه‌های معدنی استان شود، افزود: اقدامات توسعه ای و اقتصادی واحدهای معدنی و صنعتی در استان یزد قابل تقدیر است اما در عین حال انتظار است ایمیدرو نیز در راستای ملزم کردن شرکت های معدنی و صنعتی به ایفای تعهدات قانونی و اجتماعی به ویژه قانون تشکیل شورای معادن استانها که شرکت‌ها را مکلف به پرداخت یک درصد فروش خود برای جبران خسارت‌های زیست محیطی، انتقال دفاتر و حساب‌های مالی در محل فعالیت و ... می کند، اقدام موثرتری انجام دهد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت طرح الکترود گرافیتی اردکان در صنایع فولاد و تکنولوژی بالای این صنعت بیان کرد: طولانی شدن تکمیل این پروژه که البته بخشی از آن ریشه در تلاش بدخواهان نظام و دلالان فعال این بخش دارد، باعث شده تا برخی به طنز از آن به عنوان یک پروژه باستانی و میراثی نام ببرند که امیدوارم با حضور مدیر جدید در رأس ایمیدرو، سرعت تکمیل پروژه بیشتر شود.

نماینده مردم اردکان ادامه داد: خوشبختانه با تلاش صورت گرفته در سالهای قبل، فرآیند خصوصی شدن این طرح با واگذاری سهام ایمیدرو و تشکیل شرکت جدید و ارائه برنامه زمان‌بندی صورت گرفته است که درخواست حمایت و همراهی برای به نتیجه رسیدن این اقدامات را داریم.

مدیرعامل شرکت ایمیدرو نیز از حمایت‌های نماینده اردکان از توسعه اقتصادی منطقه و شرکت ایمیدرو در قانون برنامه و بودجه گفت: همه این موارد مد نظر خواهد بود و سعی می کنیم با بررسی مشکلات طرح های معدنی و صنعتی شهرستان، ضمن پیگیری و رفع آن، راه را برای اجرای تعهدات قانونی و اجتماعی آنان هموارتر کنیم.