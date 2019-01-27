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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۵

معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی:

۳۹ کیلوگرم مواد مخدر در بوکان کشف شد

۳۹ کیلوگرم مواد مخدر در بوکان کشف شد

ارومیه - معاون اجتماعی انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف ۳۹ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در محور بوکان – سقز خبر داد.

سرهنگ اسدالله مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته با تلاش ماموران این میزان مواد مخدر از یک دستگاه سواری سمند کشف شد افزود: در این زمینه یک نفر متهم شناسایی و تحویل مقامات قضایی شد.

وی با اشاره به کشف یک هزار و ۸۰ لیتر سوخت قاچاق در خوی گفت: این میزان سوخت از محل دپو در شهر خوی کشف و یک نفر متهم در این زمینه شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ مالکی از کشف البسه قاچاق در پیرانشهر هم خبر داد و اضافه کرد: از یک دستگاه سواری ۲۵۵ ثوب البسه قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی گفت: همچنین در این مدت ۸۶ فقره سرقت در قالب طرح دو روزه مبارزه با سرقت احشام دراستان کشف شد که در این زمیه افراد دستگیر شده به سرقت از احشام، منزل، موتورسیکلت، خودرو و ... اعتراف کردند.

سرهنگ مالکی همچنین از دستگیری سارقان سابقه دار در ارومیه نیز خبر داد و افزود: این سارقان سابقه دار که اقدام به سرقت از باغات و مزارع می کرد شناسایی و به هشت فقره سرقت اعتراف کردند.

وی گفت: کشف کالای قاچاق درمهاباد ازیک دستگاه تریلی شامل دو تن ژل پاک کننده جرمگیر قطعات خودرو  به ارزش ۶۰۰میلیون ریال درمحور مهاباد ونقده ودستگیری یک نفر متهم از دیگر توفیقات انتظامی استان در ۲۴ ساعت گذشته است.

کد مطلب 4525114

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