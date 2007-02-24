دهمین نشست وزرای امور خارجه همسایگان عراق در بغداد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "هوشیار زیباری" درگفتگو با روزنامه عکاظ اعلام کرد: دهمین نشست کشورهای همسایه عراق در 19 ماه مارس یعنی پیش از برگزاری کنفرانس اتحادیه عرب در ریاض، برگزار می شود.

زیباری تصریح کرد: وزارت امورخارجه عراق از 6 کشورهمسایه عراق به اضافه مصر، بحرین و همچنین از اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی برای شرکت در این نشست که قرار است در بغداد برگزار شود، دعوت به عمل آورد.

وزیرامورخارجه عراق خاطرنشان کرد : بهره گیری مثبت از نتایج این نشست در پیشبرد اوضاع داخل عراق، مسئه ای مهم و مناسب خواهد بود؛ به ویژه اینکه این نشست پیش از برگزاری کنفرانس اتحادیه عرب در 28 ماه جاری میلادی ( 9 اسفند) در ریاض برگزار می شود.

وی درادامه افزود: این نشست فرصتی مناسب برای انتقال حوادث و تحولات داخلی و خارجی عراق به وزرای امورخارجه کشورهای همسایه خواهد بود و این مسائل به میز مذاکرات نشست اعراب در ریاض منتقل می شود.

زیباری درباره اینکه آیا 9 نشست گذشته وزرای امورخارجه کشورهای همسایه عراق، نتایج مثبتی برای بغداد داشته است یا خیر؟ گفت : چنین نشست هایی نتایج مثبتی برای عراق به دنبال داشته است و ما به همکاری همه کشورهای همسایه برای برقراری امنیت و ثبات در عراق و همچنین کنترل مرزها به منظور ممانعت از ورود جنایتکاران و تروریست ها به داخل خاک عراق علاقه مند هستیم.



این در حالی است که قرار بود این نشست 14 آذر گذشته در قاهره برگزار شود که به دلایلی برگزار نشد.