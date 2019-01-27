هیچ نگرانی در زمینه تامین میوه شب عید استان کرمان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سعیدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه تامین میوه عید نوروز سال ۹۸ به عهده جهاد کشاورزی است، گفت: حدود ۵۳۰ تن سیب درختی با کیفیت عالی در استان کرمان تامین و در سردخانه ها ذخیره سازی شده است.

سعیدی در ادامه با اشاره به اینکه پرتقال جنوب استان کرمان کیفیت بالایی دارد و مطابق با ذائقه مردم است افزود: از هفته آینده خرید و ذخیره سازی پرتقال جنوب بعد از برداشت آغاز می شود.

رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: برای ایام عید نوروز قرار است حدود هزار و ۲۰۰ تن پرتقال والنسیا از جنوب استان خریداری و ذخیره سازی می شود که ۵۰ درصد این میزان اواخر بهمن ماه سال جاری به کرمان حمل و ۵۰ درصد مابقی در جنوب استان ذخیره سازی خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان ادامه داد: هیچ نگرانی در زمینه میوه شب عید در استان کرمان وجود ندارد.