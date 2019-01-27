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ویدئومهر: ویدئویی که توسط یکی از کارکنان فرودگاه نظامی در نزدیکی شهر اولنگورسک واقع در منطقه مورمانسک گرفته شده نشان می‌دهد که یک فروند بمب‌افکن سوپرسونیک مدل ۳M۲۲ TU در شرایطی که دید بسیار اندکی در باند فرودگاه مملو از برف و یخ وجود دارد پس از برخورد با باند، بار دیگر به هوا برخاسته و از میان دو نیم می‌شود و سپس بلافاصله دچار حریق شده و در نهایت منفجر می‌شود.

در پی این سانحه که روز ۲۲ ژانویه رخ داد، سه نفر از چهار سرنشین جنگنده مذکور کشته و نفر چهارم به طرز معجزه آسایی زنده ماند و برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

کد مطلب 4525136
محمدعلی پورنیا
  1. فیلم
  2. بین الملل
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۹

لحظه هولناک سقوط بمب‌افکن روسیه

لحظه هولناک سقوط بمب‌افکن روسیه

لحظه هولناک سقوط بمب‌افکن روسیه در منطقه «مورمانسک» را مشاهده می‌کنید. این حادثه که سه‌شنبه هفته گذشته به وقوع پیوست، ۳ کشته بر جای گذاشت.

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