به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری در نشست کارگروه اشتغال استان سمنان که ظهر یکشنبه در استانداری برگزار شد، بابیان اینکه تمام هنر مسئولان در استان این است که طرح‌های مصوب شده، اشتغال و تحول ایجاد کنند، تأکید کرد: در سطح استان برنامه‌ریزی این‌گونه انجام‌شده بود تا طرح‌ها محدودشده و طرح‌ها زیر و متنوع نشود که نظارت سخت باشد و در این چارچوب تعداد ۴۰۰ طرح به بانک معرفی‌شده است.

وی افزود: ما در سطح مدیریت استان انتظار داشتیم به‌واسطه محدود بودن طرح‌ها دستگاه‌های مربوطه کنترل و نظارت دقیقی داشته باشند لذا باید گفت میزان تسهیلاتی بابت اشتغال روستایی در اختیارداریم را نظارت کنیم تا به‌موقع و بجا مصرف شود.

دستگاه‌های اجرایی به تعهدات خود پاسخگو باشند

معاون استاندار سمنان گفت: برای طرح‌هایی که برخی مجریان به واسطه افزایش قیمت‌ها راه اندازی نکردند تسهیلات ترمیمی در نظر گرفته خواهد شد.

عسگری با بیان اینکه طرح‌هایی که تسهیلات دریافت کرده به بهره برداری نرسیده‌اند باید پیگیری شوند، ابراز کرد: هر دستگاه اجرایی در سطح استان سمنان که طرحی برای اشتغال‌زایی دارد و میزان اشتغال و تعهدی برای آن تعیین شده باید پاسخگو باشند و میزان اشتغال تعهد شده را می بایست رعایت کنند.

وی با بیان اینکه ۲۱ طرح اشتغال‌زایی در سطح استان سمنان طی سالجاری به بهره برداری رسیده که این تعداد طرح ۸۴ اشتغال تعهد شده را مهیا کرده است، تاکید کرد: نیاز به راستی‌آزمایی در خصوص طرح‌ها نیست لذا باید گفت ارائه آمار دقیق و اطلاعات درست از اقدامات انجام شده در خصوص طرح‌ها باید مورد توجه قرار گیرد اما از سوی دیگر معتقدیم که دستگاه‌های اجرایی باید سیستم نظارتی مناسبی در سطح شهرستان داشته باشند.

مشکلات بخش سرمایه در گردش بررسی شود

معاون استاندار سمنان با ابراز اینکه افرادی در راستای اجرای طرح‌ها به واسطه افزایش قیمت‌ها از ادامه اجرای طرح ممانعت کرده و به مرحله بهره برداری نرسانده‌اند، گفت: این افراد باید تسهیلات را باسود رایج پرداخت کنند.

عسگری با بیان اینکه باید مشکلات بخش سرمایه در گردش بررسی شود تا تعهدات صورت پذیرد، گفت: سیاست دولت در حوزه اشتغال پایدار و اشتغال روستایی است لذا باید با نظارت و تلاش بیشتر کار به نحو احسن به سر انجام برسد.