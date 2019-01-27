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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۷

ارسال لیست تیم‌های فوتبال سایپا و ذوب آهن به AFC

ارسال لیست تیم‌های فوتبال سایپا و ذوب آهن به AFC

دپارتمان امور بین الملل فدراسیون فوتبال از ارسال مدارک بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم‌های سایپا و ذوب آهن به کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم های سایپا  و ذوب آهن ایران روز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه در مرحله مقدماتی (ماقبل پلی آف) مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۹ به ترتیب به مصاف مینروا پنجاب هند و برنده مسابقه الوحدات اردن و کویت اسپورت کلاب کویت خواهند رفت.

تیم سایپا ایران در صورت پیروزی در این مرحله در مسابقه پلی آف در روز ۳۰ بهمن ماه ۹۷ میهمان الریان قطر خواهد بود و ذوب آهن ایران در همان روز در خانه حریف به مصاف الغرافه دیگر تیم قطری حاضر در مرحله پلی آف خواهد رفت.

این دو تیم امروز اسامی بازیکنان و اعضای کادر فنی خود را برای شرکت در این مسابقات به AFC ارسال کردند.

کد مطلب 4525141

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