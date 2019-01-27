تبدیل اردبیل به قطب ترانزیت شمال کشور نیازمند توسعه ریلی است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه تصریح کرد: تداوم طرح مطالعاتی خط ریلی اردبیل - مغان با مشارکت بخش خصوصی مورد تاکید بوده تا با اتصال خطوط ریلی موجود در افزایش بهره‌وری حمل و نقل استان گام‌های اساسی برداشته شود.

وی افزود: برخورداری از ردیف مطالعاتی اتصال راه‌آهن اردبیل به خط ریلی ارومیه - تبریز از دیگر انتظارات موجود در این بخش بوده تا بهره‌وری مطلوبی را از راه‌آهن استان شاهد باشیم.

به گفته بدری تکمیل راه‌آهن اردبیل بدون برخورداری از اتحاد نمایندگان مردم استان در مجلس و حمایت‌های استانداری محقق نمی‌شد و در این راستا تا پایان بهره‌برداری از این طرح می‌بایست دیگر اقدامات زیربنایی و اساسی برای افزایش بهره‌وری پروژه ریلی مذکور انجام پذیرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس از جمله شروط اصلی نمایندگان استان در قبال انتخاب استاندار فعلی اردبیل را توجه به جذب منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل خط راه‌آهن اردبیل و انجام پیگیری‌های لازم در این خصوص دانست.

وی اضافه کرد: پافشاری نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن طرح راه‌آهن منجر به انتخاب بهنام‌جو به عنوان استاندار اردبیل شد تا این انتخاب ثمرات قابل توجهی را در به فرجام رساندن پروژه راه‌آهن اردبیل داشته باشد.