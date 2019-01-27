لزوم توجه ویژه به دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله لطف الله دژکام پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، معنویت را مهمترین دستاورد معرفی کرد و بر لزوم توجه به این دستاورد و تبیین آن برای جامعه تاکید کرد.

با اشاره به بخشی از آیه ۱۱ سوره رعد که خداوند می فرماید " انَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" انقلاب را در واقع یک تغییر در عرصه های مختلف یک اجتماع دانست افزود:انقلاب اسلامی ایران به عقیده اکثر صاحب نظران، انقلابی اجتماعی و ریشه دار بود که علاوه بر عرصه اجتماعی، سایر بخش های سیاسی، اقتصادی و ... را نیز دچار دگرگونی کرد.

وی با بیان اینکه اگر قرار است یک انقلاب به این گستردگی را در چهل سالگی بررسی کنیم، باید این سئوال را پاسخ دهیم که انقلابی به این بزرگی و گستردگی، باید در چه مدت زمان به اهدافش دست پیدا کند؟ اظهار داشت :باید این موضع را پذیرفت که در وقوع تغییری بین خواستن تا حادث شدن تغییر یک بازه زمانی وجود دارد.

آیت الله دژکام با تاکید براینکه در مسیر یک حرکت اجتماعی باید دوره ای را تا رسیدن به مرز پختگی و بلوغ پشت سر گذاشت، تصریح کرد: از نگاه جامعه شناسان در موضوع انقلاب ها خصوصا انقلابی نظیر انقلاب اسلامی ایران باید حدود ۲ نسل کار انجام شود تا انقلاب به پختگی لازم رسیده و اهدافش حاصل شود.

وی با اشاره به دو دیدگاه که در زمان آغاز انقلاب اسلامی ایران وجود دارد، ادامه داد : برای پختگی و بلوغ کامل یک انقلاب باید به اندازه ۲ نسل تلاش شود.

امام جمعه شیراز ادامه داد:حتی اگر زمان آغاز حرکت انقلاب اسلامی ایران را از سال ۴۲ و تبعید حضرت امام(ره) در نظر بگیریم، باز هم هنوز ۲ نسل تکمیل نشده و باید به اندازه ۲ نسل تلاش کامل انجام شود.

آیت الله دژکام با اشاره به اینکه اکنون در ابعادی در مقایسه با عرصه جهانی جلو هستیم گفت :به عنوان مثال جایی شنیده نشده که ایران اسلامی به لحاظ دفاعی قادر به دفاع از خود نیست.

وی یادآور شد :قابل تردید نیست که در بسیاری از عرصه ها قادر به رشد بوده و جایگاهی در جهان کسب کرده ایم، قابل ،اما در بعضی جهات نظیر مسائل اقتصادی مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود.

نماینده ولی فقیه در فارس ادامه داد : بعضی مسائل اقتصادی را پاشنه آشیل نظام اسلامی ایران تلقی می کنند، ارزیابی حرکت های انجام شده نشان می دهد که حرکتها عقبگرد نبوده و همه پیشروی داشته ایم.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه گروه های مختلف سیاسی درون نظام نیز در این زمینه گلایه هایی دارند،اضافه کرد: توانایی اقتصادی کشور را در همین سالهای اخیر که فشارها زیادتر هم شده است می توان درک کرد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه علی رغم تمام فشارها ملت مقاوم و صبور همراه هستند گفت : تلاشهایی نیز در حال انجام است و ادامه دارد.

آیت الله دژکام با تاکید براینکه امروز عمده رقابت گروه های سیاسی باید بر سر ارائه راهکارهای بهتر باشد ، تصریح کرد :اینکه مدام گلایه می کنیم اما راهکاری هم ارائه نمی شود، مشکلات حل نخواهد شد؛ اینکه در نقاطی به اهداف نرسیده ایم، باید راهکاری برای رسیدن به هدف و تسهیل امر ارائه داد.

وی ادامه داد :تغییرات زیادی به سمت مطلوب شدن وضعیت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران حادث شده است، شاید بتوان گفت که بعضی از تغییرات را می شد سریعتر و بهتر انجام داد، اما از نگاه جامعه شناختی و علوم اجتماعی، ایران امروز عقب نیست.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه در نقاطی از زمینه های انقلاب هنوز حرکت ادامه دارد یادآور شد :در بسیاری از زمینه ها انقلاب را درست پیش بردیم و جلو هستیم.

آیت الله با اشاره بر موضوع امید و نشاط بیان کرد: منظورمان از امید و نشاط امید کاذب نیست، اینکه ما نسل جدید را به بازی و شادی مشغول کنیم تا یادشان برود که انقلاب چه اهداف و رویکردهایی داشته است ،اگر نگاه کاملا تخصصی داشته باشیم و بر اساس این نگاه مسائل را تحلیل و تبیین کنیم، امید ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه ارائه گزارش از دستاوردها و توانمندی ها در جای خود بسیار خوب و مناسب است،افرود: باید توجه داشت که نگاه انقلاب اسلامی ایران سوای اینکه مسائل مادی را در نظر داشت، به معنویت و انسانیت هم بود.

وی ادامه داد: ما باید دستاوردهای معنوی انقلاب را هم مد نظر قرار دهیم؛ اینکه در نسل سوم انقلاب توانسته ایم امثال شهید حججی را تحویل دهیم، نقطه قوت محسوب می شود، این از اهداف انقلاب بود که انسانی متوجه به خدا و دین تربیت کرده و تحویل دهد.

امام جمعه شیراز گفت :در زمان دفاع از حرم علی رغم تمام مشکلات و گلایه ها، بدون فراخوان در شیراز هشتصد نفر داوطلب اعزام می شوند،این امر به دلیل توجه به معنویت و دین بوده است،خدا می داند که اگر برای دفاع از ایران اسلامی باشد، چه خواهد شد.

وی با اشاره به تعبیر جامعه شناسان فرانسوی که انقلاب اسلامی ایران را یک انقلاب فرامدرن می دانند، افزود: نگاه انقلاب فرامدرن علاوه بر توجه به مادیات، به انسان و تربیت انسان و تقویت معنویت نیز بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با تاکید براینکه رسانه‌ها باید علاوه بر پرداختن به جهات فیزیکی و عمرانی دستاوردهای انقلاب اسلامی، به بیان و تبیین بعد معنوی انقلاب اسلامی به عنوان یک دستاورد مهم نیز بپردازند گفت : وظیفه و رسالت رسانه ها در این زمینه بسیار مهم است.

آیت الله دژکام گفت : در بیان موفقیت یا عدم موفقیت در جهات مادی و معنوی، باید دلیل و شاهد ارائه شود، زمانی که می خواهیم با یک پیمایش در خصوص موفقیت انقلاب اسلامی صحبت کنیم باید برای آن معیاری مشخص کرده باشیم، آیا ما در این زمینه معیاری تعیین کرده ایم.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه هیچ مبنا و پارادایمی برای اندازه گیری شاخص معنویت و سلامت معنوی جامعه طراحی نشده است، بیان کرد : اگر این مبنا و پارادایم اصالت اجتماع باشد به یک نتیجه و اگر اصالت فرد باشد به نتیجه دیگری می رسیم؛ همان مبحثی که در دیدار با مسئولان گزینش در خصوص نیاز به بازنگری شاخص های ملاک در گزینش مطرح شد.