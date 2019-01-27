باند خانوادگی سارقان موتورسیکلت در زابل متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد ثمره حسینی اظهار داشت: در پی گزارش چند فقره سرقت موتورسیکلت از مقابل ادارات دولتی و بازار روزهای زابل موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با بررسی سرقت و سرنخ های موجود تحقیقات گسترده ای را آغاز و به فردی سابقه دار مظنون و او را به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند.

سرپرست فرماندهی انتظامی زابل گفت: تیم رسیدگی کننده پرونده پس از جمع آوری مستندات کافی با هماهنگی مقام قضایی وی را در اقدامی ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف کردند.

وی بیان کرد: متهم ۲۶ ساله در بازجویی های به عمل آمده در مواجهه با مستندات و ادله پلیسی به ۱۴ فقره سرقت موتورسیکلت با همدستی برادر خانم و پدرخانمش در زابل و فروش آنها به فردی مالخر در هیرمند اعتراف کرد.

سرهنگ ثمره حسینی افزود: در ادامه این عملیات ۲ همدست متهم و فرد مالخر دستگیر که با هماهنگی قضایی تحقیقات از آنان برای کشف دیگر جرائم احتمالی ادامه دارد.

وی گفت: استفاده از تجهیزات ایمنی یکی از راه های بازدارنده و به تاخیر انداختن سرقت است که به دلیل ریسک بالا سارقان را از این عمل مجرمانه منصرف می کند.

سرپرست فرماندهی انتظامی زابل به شهروندان توصیه کرد: حتما نسبت به نصب این گونه تجهیزات بر روی موتورسیکلت های خود اقدام کنند.