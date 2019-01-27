دولت به تنهایی عامل شرایط اقتصادی موجود نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد چوپانی ظهر یکشنبه در نشست تخصصی چشم انداز صنعت غذا در شرایط تحریم که با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران برگزار شد، اظهار کرد: سخن گفتن از صنعت غذا بدیع و روشن است چرا که اگر هر ایرانی یک کیلو غذا مصرف کند روزانه به ۸۰ هزار تن مواد غذایی نیاز داریم.

وی یادآور شد: در شرایط تحریم و فعلی چگونگی فراهم کردن این میزان غذا بسیار مهم است و باید برای رسیدن به تامین غذایی و عدم نگرانی در این حوزه فکر و چاره اندیشی کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان افزود: نباید در شرایط فعلی تنها دولت را مقصر گرفت چراکه ما ایجاد تحریم نبودیم و تحریم ها ناشی از تصمیم گیری های فرد دیوانه است که رئیس جمهور آمریکا شده است.

وی ادامه داد: ما به دنبال سرزنش دولت نیستیم چرا که دولت برای حل مشکلات تلاش می کند اما عده ای به دنبال سودجویی از شرایط موجود هستند.

چوپانی اضافه کرد: هم اکنون عده ای به دنبال ایجاد اختلال در کار توزیع و افزایش گرانی هستند و در صورت مشاهده باید نظام را در جریان بگذاریم تا مشکل حل شود.

وی با اشاره به این که به واردات ذرت، سویا و روغن نیاز داریم، خاطرنشان کرد: صاحب نظران صنعت غذا باید برای اصلاح الگوی مصرف گام بردارند.