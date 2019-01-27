۱۳هزار مترمربع فضای فیزیکی دانشگاه کردستان دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر, جمال مشتاق ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان از توسعه ۱۳ هزار متر مربعی فضای فیزیکی دانشگاه کردستان خبرداد و اظهارداشت: ساختمان ۲۵ کلاسه مهندسی که مساحت آن چهار هزار متر مربع است, یکی از پروژه های قابل افتتاح در ایام دهه فجر است.

وی افزود: دانشکده منابع طبیعی با چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع یکی دیگر از این پروژه هاست که با افتتاح آن, دانشکده منابع طبیعی از دانشکده کشاورزی جدا خواهد شد.

مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه کردستان ادامه داد: سالن ورزشی شماره چهار با هزار و ۵۰۰ متر مربع و خوابگاه پسرانه سه هزار و ۱۵۰ متر مربعی از دیگر پروژه های عمرانی قابل افتتاح دانشگاه کردستان است که در ایام دهه فجر افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.

مشتاق از کلنگ زنی پنج پروژه عمرانی دیگر در این ایام خبرداد و یاداور شد: بودجه برخی از این پروژه ها تامین شده و تامین بودجه سایر پروژه ها هم پیگیری خواهد شد.

وی خوابگاه سه هزار متر مربعی پسرانه را یکی از مهمترین پروژه هایی عنوان کرد که در این ایام کلنگ زنی خواهد شد که مقرر شده پنج میلیارد تومان تسهیلات برای آن اخذ شود.

مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه کردستان, ساختمان کردستان شناسی با متراژ سه هزار متر مربع را از دیگر پروژه های مهم اعلام کرد و بیان کرد: نقشه و الزامات اولیه این ساختمان تهیه شده و در دهه فجر کلنگ زنی خواهد شد و برای تامین بودجه آن نیز بر درامدهای داخلی و درامدهای اختصاصی دانشگاه تکیه می شود.