به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با حمایت ویژه همراه اول از ۱۰ تا ۲۲ بهمن‌ماه سال جاری همزمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

اپراتور اول تلفن همراه کشور که با شعار «همراه اول، حامی هنر ایران زمین» از بزرگترین رویداد هنری کشور حمایت کرده این حمایت را همراستا با سیاست جدید خود مبنی بر حمایت از رویدادها و آثار فاخر هنری و فرهنگی در کشور اعلام کرده است.

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با حضور ۴۵ فیلم برگزار می‌شود و ۱۴ سینما در تهران و بیش از ۵۰ سینما در سایر شهرستان‌های کشور آماده اکران فیلم‌های این دوره هستند.

همراه اول که اخیراً به اقدامات حامیانه توجه بیشتری نشان می‌دهد، در سیاست‌های مسئولیت اجتماعی خود، توجه ویژه‌ای به مقوله هنر و فرهنگ داشته که حمایت از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر یکی از برجسته‌ترین اقدامات اپراتور اول در این زمینه به شمار می‌رود.