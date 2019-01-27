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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

تساوی ذوب آهن و پیکان در دیداری تدارکاتی

تساوی ذوب آهن و پیکان در دیداری تدارکاتی

تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پیکان در دیداری تدارکاتی به مساوی بدون گل رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال ذوب آهن و پیکان در دیداری تدارکاتی به نتیجه مساوی بدون گل رسیدند. این دیدار ظهر امروز و در شهر قدس انجام شد که هیچ یک از دو تیم موفق به باز کردن دروازه هم نشدند.

در جریان این بازی تیم ذوب آهن یک ضربه پنالتی را در دقیقه ۷۰ از دست داد. 

شاگردان علیرضا منصوریان در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال کشور روز سه شنبه ۱۶ بهمن به مصاف نساجی مازندران می روند و سپس در روز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه و در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا میزبان برنده دیدار (الوحده اردن و الکویت کویت) خواهند بود.

کد مطلب 4525162

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