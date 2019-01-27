۴۰۰۰کیلومتر زیرساخت و خط لوله گاز در استان سمنان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شریفی نژاد ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان بابیان اینکه اهمیت ایمنی مشترکان گاز طبیعی در زمره مصادیق و رسالت‌های پدافند غیرعامل است، تأکید کرد: این امر از منظر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت گاز و جایگاه نامناسب استان سمنان در شاخص تعداد حوادث گاز در بخش خانگی به میزان مصرف گاز اهمیت دارد.

وی افزود: مهم‌ترین عامل در موضوع ایمنی، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی است و فرهنگ‌سازی مصرف ایمن گاز مستلزم کار جمعی دستگاه‌های مؤثر در فرهنگ عمومی به‌ویژه آموزش‌وپرورش و رسانه‌ها است.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان گفت: سازمان نظام‌مهندسی در بازرسی و تائید لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها بر اساس مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان نقشی مهم دارد همچنین سازوکار شرکت گاز برای تشکیل گروه‌های بازرسی ویژه تایید لوله کشی گاز پس از وقوع بلایای طبیعی به ویژه در مناطق زلزله زده برای تسریع در وصل گاز مشترکان به صورت ایمن در زمره مواردی هستند که به مقوله پدافند غیرعامل مربوط می شود.

شریفی نژاد با اشاره به گستردگی بیش از چهار هزار کیلومتری زیرساخت و خطوط گاز ایجادشده در سطح استان سمنان و پراکندگی وسیع جمعیت، تاکید کرد: صیانت از ایمنی و امنیت زیرساخت های گاز از ابتدا تا انتهای چرخه عمر محصول از مصادیق بارز پدافند غیر عامل محسوب می شود.