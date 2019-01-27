  1. استانها
  2. اردبیل
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۱۰

معاون وزیر راه و شهرسازی:

۹۷۰ کیلومتر پروژه ریلی کشور به بهره‌برداری می‌رسد

۹۷۰ کیلومتر پروژه ریلی کشور به بهره‌برداری می‌رسد

اردبیل - معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با تامین منابع مالی مورد نیاز پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال ۹۷۰ کیلومتر از پروژه‌های ریلی کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه ضمن اشاره به برخورداری از یک هزار کیلومتر پروژه ریلی در کشور، تصریح کرد: این پروژه‌ها طی سال گذشته و امسال هدفگذاری شده و امیدوار به اتمام قسمت عمده‌ای از این طرح‌ها هستیم.

به گفته وی بهره مندی استان اردبیل از خطوط ریلی یکی از مهمترین نیازمندی‌های موجود بود که با تلاش مجمع نمایندگان و استانداری اردبیل در حال تحقق است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه با تلاش‌ و پیگیری‌های انجام یافته خوشبختانه منابع مالی مورد نیاز برای اتمام طرح طی شده است، افزود: خط ریلی اردبیل - میانه بعد از پروژه قزوین - رشت به عنوان دومین طرح ریلی بزرگ حمل و نقل کشور نامیده می‌شود که در نوع خود از سختی‌های مسیر خاصی برخوردار است.

به گفته خادمی پروژه راه‌آهن اردبیل به دلیل کوهستانی بودن دارای تونل‌ها و پل‌های خاص و متعددی بوده که بهره‌برداری از آن و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم را دشوار نموده است.

وی از در حال اجرا بودن سه هزار و ۴۰۰ کیلومتر خط ریلی در کشور خبر داد و اضافه کرد: در این پروژه ۳۵ میلیون متر مکعب عملیات خاکبرداری و خاکریزی انجام پذیرفته که در نوع خود کم نظیر می‌باشد.

کد مطلب 4525175
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها