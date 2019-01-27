به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه راهآهن اردبیل - میانه ضمن اشاره به برخورداری از یک هزار کیلومتر پروژه ریلی در کشور، تصریح کرد: این پروژهها طی سال گذشته و امسال هدفگذاری شده و امیدوار به اتمام قسمت عمدهای از این طرحها هستیم.
به گفته وی بهره مندی استان اردبیل از خطوط ریلی یکی از مهمترین نیازمندیهای موجود بود که با تلاش مجمع نمایندگان و استانداری اردبیل در حال تحقق است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه با تلاش و پیگیریهای انجام یافته خوشبختانه منابع مالی مورد نیاز برای اتمام طرح طی شده است، افزود: خط ریلی اردبیل - میانه بعد از پروژه قزوین - رشت به عنوان دومین طرح ریلی بزرگ حمل و نقل کشور نامیده میشود که در نوع خود از سختیهای مسیر خاصی برخوردار است.
به گفته خادمی پروژه راهآهن اردبیل به دلیل کوهستانی بودن دارای تونلها و پلهای خاص و متعددی بوده که بهرهبرداری از آن و فراهم نمودن زیرساختهای لازم را دشوار نموده است.
وی از در حال اجرا بودن سه هزار و ۴۰۰ کیلومتر خط ریلی در کشور خبر داد و اضافه کرد: در این پروژه ۳۵ میلیون متر مکعب عملیات خاکبرداری و خاکریزی انجام پذیرفته که در نوع خود کم نظیر میباشد.
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