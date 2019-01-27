نشاط اجتماعی شهر کرمان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فرخی پیش از ظهر یکشنبه در ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان اظهار داشت: سطح شهر کرمان در ایام نوروز خیلی بی روح است و نیاز به نشاط اجتماعی دارد و می طلبد شهرداران استان کرمان به ویژه شهردار کرمان این مسئله را پیگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه باید در ورودی و خروجی استان کرمان میزبان خوبی برای مهمانان نوروزی باشیم و استان را به خوبی معرفی کنیم، افزود: این مساله باعث می شود مسافران ترغیب شوند چند روز را در استان کرمان سپری کنند.

فرخی تصریح کرد: نبود تابلوهای راهنما به دو زبان در سطح استان یکی دیگر از مشکلات در حوزه گردشگری است و باید یکی از این زبان ها حتما انگلیسی باشد تا افراد که وارد شهر می شوند بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی به دست آورند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی استان کرمان بیان داشت: پمپ بنزین ها و سرویس بهداشتی مناسب ندارند و در مسیرهای که ورودی و خروجی است پارکینگ های مناسب، بحث روشنایی آنها و امنیت باید دیده شود .

وی با اشاره به اینکه محور هفت باغ یکی از محورهای مهم شهر کرمان است که در سالهای گذشته دیده نشده است، افزود: در ایام نوروز در این محور تصادفات زیادی روی می دهد که باید در این زمینه چاره ای اندیشیده شود.

فرخی گفت: پیشنهاد می کنیم شهرداری ماشین هایی برای گشت های نیم روزی در اختیار افراد قرار دهد تا از جاذبه های دینی شهرستان کرمان بازدید کنند.

در ادامه این جلسه ابراهیمی مدیرکل امور عشایری شمال استان کرمان تاکید کرد: ما دومین استان عشایری کشور هستیم .

وی عنوان کرد: در منطقه سیرچ سایت گردشگری عشایری در حال ساخت است و اولین سایت گردشگری عشایری کشور در کرمان افتتاح می شود.

ابراهیمی بیان داشت: ۱۰ هزار هکتار مساحت این سایت است و ۱۰۰ میلیون تومان برای طراحی آن هزینه شده است.