پهپادی که در تاریکی مسیر خود را پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت سوئدی پهپادی ابداع کرده که می تواند در معادن و فضاهای تاریک تردد کند. پهپاد TILT Ranger توسط شرکت INKonova طراحی شده و با سیستم نقشه کشی لیزری در اماکن تاریک مسیریابی می کند.

این پهپاد یک نقشه مبتنی بر نقاط تهیه می کند و درمرحله بعد این نقاط پهپاد را راهنمایی می کنند تا در نقشه مسیر خود را بیابد.

TILT دو چرخ و پروانه هایی انعطاف پذیر دارد و به همین دلیل می تواند در سطوح مختلف پرواز کند.

به گفته شرکت تولید کننده می توان از این پهپاد به تدریج در اکتشافات فضایی نیز استفاده کرد.