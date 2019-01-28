۸ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۵

با کمک لیزر؛

پهپادی که در تاریکی مسیر خود را پیدا می کند

یک شرکت سوئدی پهپادی ساخته که با کمک لیزر در اماکن تاریک مانند معادن مسیریابی می کند. می توان به تدریج از این پهپاد در اکتشافات فضایی نیز استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت سوئدی پهپادی ابداع کرده که می تواند در معادن و فضاهای تاریک تردد کند. پهپاد TILT Ranger توسط شرکت INKonova طراحی شده و با سیستم نقشه کشی لیزری در اماکن تاریک مسیریابی می کند.

این پهپاد یک نقشه مبتنی بر نقاط تهیه می کند و درمرحله بعد این نقاط پهپاد را راهنمایی می کنند تا در نقشه مسیر خود را بیابد.

TILT دو چرخ و پروانه هایی انعطاف پذیر دارد  و به همین دلیل می تواند در سطوح مختلف پرواز کند.

به گفته شرکت تولید کننده می توان از این پهپاد به تدریج در اکتشافات فضایی نیز استفاده کرد.

