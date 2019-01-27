به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر یکشنبه در دومین همایش روابط عمومی‌ها، رسانه‌ها و بایستگی‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بوشهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بسیار مهمی در زمینه‌های مختلف داشته است.

وی به دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: دشمنان از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات خود را بر علیه این نظام و انقلاب آغاز کردند ولی این تلاش‌ها راه به جایی نبرد و این نظام به سمت پیشرفت حرکت کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به برخی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در طی چهل سال اخیر بیان کرد: در استان بوشهر آثار و برکات انقلاب اسلامی به خوبی قابل مشاهده است و باید این دستاوردها را معرفی کنیم.

وی از آغاز شش سد در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات مهمی که در استان بوشهر آغاز شده است، از سرگیری عملیات اجرایی طرح راه آهن استان بوشهر و اتصال این استان به خط ریلی است.

گراوند خاطرنشان کرد: پروژه راه‌آهن بوشهر پس از هفت سال توقف اکنون آغاز شده و پیمانکار بوشهری این طرح انتخاب شده و در حال فعالیت است و در استان فارس نیز پیمانکار آمادگی خود را اعلام کرده است.

وی با اشاره به افزایش سه برابری تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان استان بوشهر طی سال‌های اخیر افزود: در حوزه شرکت‌های دانش بنیان پیشرفت‌های بسیار خوبی صورت گرفته و تعداد این شرکت‌ها از ۱۱ شرکت به ۳۴ شرکت رسیده است.

استاندار بوشهر از تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به عنوان یک اولویت بسیار مهم نام برد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته بسیاری از طرح‌های نیمه تمام در حال تکمیل است و بخشی از این طرح‌ها در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.