دو بازیکن استقلال در بازی با نساجی مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران که برای آمادگی هرچه بیشتر برای شروع نیم فصل دوم لیگ برتر یک دیدار تدارکاتی را برابر نساجی برگزار کرد، دو بازیکن تیمش دچار مصدومیت شدند.

مهدی قائدی و رضا آذری بازیکنانی بودند که در دیدار تدارکاتی و البته خشن برابر نساجی مصدوم شده و نتوانستند تا پایان بازی در زمین حضور داشته باشند.

سرمربی استقلال به محض اینکه متوجه شد دو بازیکنش توانایی بازی ندارند، به سرعت آنها را از زمین بیرون کشید تا مصدومیت آنها تشدید نشود. البته مصدومیت این دو بازیکن خیلی جدی نبوده اما با توجه به نزدیکی شروع دوباره لیگ برتر، کادر فنی استقلال صلاح دید که این دو بازیکن از زمین خارج شده تا مصدومیت آنها تشدید نشود.