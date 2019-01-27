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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۲۰

امید شفر به امید؛

نورافکن از راه نرسیده برای استقلال به میدان رفت

نورافکن از راه نرسیده برای استقلال به میدان رفت

هافبک جدید تیم فوتبال استقلال درحالی برای آبی پوشان در دیداری تدارکاتی به میدان رفت که کمتر از ۲۴ ساعت از ثبت قراردادش با این تیم می‌گذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز دو تیم نساجی و استقلال طی دیداری تدارکاتی در ورزشگاه کارگران به مصاف هم رفتند و در حالی که کمتر از ۲۴ ساعت از عقد قرارداد امید نورافکن با استقلال می گذشت، وینفرد شفر او را در ترکیب اصلی تیمش در این دیدار تدارکاتی قرار داد تا نشان دهد اعتماد زیادی به او دارد.

نورافکن در ابتدای فصل جاری و به رغم مخالفتهای شفر با اصرار از جمع آبی پوشان جدا شد و بعد از نیم فصل نیمکت نشینی در تیم شارلوا بلژیک به صورت قرضی برای نیم فصل دوم به استقلال بازگشت.

وی توان بازی در پستهای هافبک میانی و دفاع چپ را دارد و حضورش در ترکیب آبی پوشان بر قدرت این تیم خواهد افزود. 

کد مطلب 4525181

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