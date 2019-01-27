انقلاب اسلامی هدفمند بود/ حضور فعالانه مردم در صحنه های مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر یکشنبه در سی و پنجمین نشست میان دوره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که با شعار «نوسازی مشارکت، کارآمدی جمهوریت» به میزبانی دفتر تحکیم وحدت در مجتمع یاوران مهدی(عج) قم برگزار می‌شود، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه اظهار کرد: به روح مبارک حضرت امام درود می‌فرستیم که اگر بزرگمرد تاریخ نبود، انقلاب اسلامی هم هیچ‌قوت به پیروزی نمی‌رسید و ما به این شکل در اینجا نبودیم.

وی ادامه داد: شهدای راه انقلاب اسلامی با خون خود پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زدند و حرکتی که آغاز شد، همچنان هم ادامه داد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: زیاد شنیدید و مطالعه کردید که انقلاب اسلامی را اگر بخواهیم عوامل پیروزی را نام ببریم، اولین مؤلفه بحث هدایت‌ها و راهبری‌های حضرت امام بود؛ ما در آن موقع از دور هدایت‌های حضرت امام را می‌دیدیم، می‌شنیدیم و لمس می‌کردیم که اگر این هدایت‌ها و راهبری‌ها نبود، قطعاً پیروزی انقلاب را به دست نمی‌آمد.



کدخدایی عنوان کرد: حضور فعالانه و به تعبیر امروزی، مشارکت همه مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب، یکی دیگر از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بود؛ صحنه‌های مختلف نیز فقط به حضور در راهپیمایی نبود؛ در زمان انقلاب، خیلی از افراد در نقاط مختلف در مایحتاج خود مشکل داشتند، اما مردم خودجوش این مسائل را حل می‌کردند. اگر در جایی نقصی به وجود می‌آمد، مردم برای رفع آن دست به کار می‌شدند تا مشکلی وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه نهضت انقلاب اسلامی، هدفمند و دارای اهداف مشخص و روشن بود، گفت: آن زمان اینطور نبود که فقط مردم به صحنه بیایند و بعد تصمیم بگیریم که راهمان را ادامه دهیم یا خیر. حضور مردم، هدفمند بود چون اهداف نهضت و انقلاب اسلامی از سوی حضرت امام تبیین می‌شد و افق آینده بسیار روشن بود.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان یادآور شد: گرانی‌ها، نابسمانی‌ها، ظلم در منطقه و … وجود داشت ولی وقتی این عوامل خرد تجمیع می‌شد، در نگاه بلند حضرت امام بود که نظام سیاسی جدیدی ایجاد شود. این نگاه بود که حضرت امام هیچگاه اجازه ندادند با تعبیراتِ شکلیِ ساده، انقلاب به انحراف کشیده می‌شود.

کدخدایی خطاب به جوانان عنوان کرد: در هر مقطعی هر وقت حرکتی را آغاز کنید، اگر این مشارکت آگاهانه، هدفمند و فعالانه داشته باشید، می‌توانید به هدفتان برسید؛ مشروط بر اینکه مولفه‌های دیگر را در کنار آن داشته باشید که در گذشته حاصل این مشارکت، پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظامی جدید به نام نظام جمهوری اسلامی ایران شد.

وی اضافه کرد: مشارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی، زمانی می‌تواند اثربخش باشد که با احساس مسئولیت نیز همراه شود؛ یعنی اینکه ما امروز با چه نگاه و دلایلی در نشست‌های مختلف ازجمله دانشجویی شرکت می‌کنیم؛ مطمئناً ما مسئولیتی نسبت به جامعه داریم و آن احساس مسئولیت چنین جلساتی را تشکیل داده است.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: اگر قبل از پیروزی انقلاب هم از مردم سؤال پرسیده می‌شد که چرا قصد انقلاب دارید و علیه رژیم مبارزه می‌کنید، هدفشان مشخص بود، اینطور نبود که هدف تنها حل مشکلات اقتصادی و آزادی زندانیان آن زمان باشد، اهداف فراتر بود که همه این مسائل را در بر می‌گرفت.

کدخدایی اظهار کرد: علاقه‌مندی به این حرکت‌ها، آن انگیزه‌ای است که در افراد هم ایجاد می‌شود، یعنی شما احساس ناخوشی را نسبت به وضعیت موجود دارید، آمدید مطالعه کردید و عوامل را شناسایی کردید و الان در جهت رفع آن مشکل عمل می کنید با احساس مسئولیت و علاقه کارها را انجام می‌دهید.



وی با اشاره به برگزاری اردوهای جهادی ابراز کرد: آیا پول یا نمره دانشگاهی در این اردوها داده می‌شود؟ خیر، شاید حتی دانشجویان از بحث و درس عقب بمانند اما آن احساس مسئولیت و حس نوع دوستی است که به آن‌ها می‌گوید که باید به جامعه خدمت کنند و در راستای اردوهای جهادی به اقصی نقاط کشور کشیده شوند و کمک‌هایی به مردم محروم داشته باشند.

حضور آگاهانه، مسئولانه و علاقه مردم

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان تأکید کرد: در استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران حضور آگاهانه، مسئولانه و علاقه مردم وجود داشت که در استمرار انقلاب نیز این امر وجود داشته و شاهد آن هستیم.

کدخدایی تصریح کرد: بعد از انقلاب فرقه‌های مختلف در مناطق مختلف کشور وجود داشتند ولی جوانان با اراده و احساس مسئولیت به آن منطقه می‌رفتند و مشکلات را حل می‌کردند، جنگ تحمیلی چگونه حل شد؟ با سبک و سیاق ساختاری یا با احساس مسؤولیت یکایک مردم؟

وی ادامه داد: در زمان جنگ تحمیلی مردم دست خالی بودند، اما حضور فعال و آگاهانه داشتند، دشمن به داخل مرزها آمده بود و باید به بیرون رانده می‌شد، جوانانی به میدان آمدند تا استقرار جمهوری اسلامی شکل بگیرد و بقا و استمرار داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: امروز اگر می‌بینیم که یک جوان دهه هفتادی به سوریه و خط مقدم برای دفاع از حرم اهل بیت می‌رود و گام برمی دارد، برای چه چیزی است؟ برای حقوق و مزایای بیشتر است؟ برخی شهدای بعد انقلاب چه کسانی هستند؟ همان احساس مسئولیت و اینکه باید در سرنوشت جامعه مؤثر باشند و در جهت بقای این نظام حرکت کنند، موجب شد تا جوانان ما به فراتر از مرزها بروند و از انقلاب و حریم آن دفاع کنند.

کدخدایی اضافه کرد: ما باید دقت کنیم تا احساس مسئولیت وجود داشته باشد؛ یک مؤلفه متغیری هم داریم و آن روش‌ها و ابزارهایی است که دشمن استفاده می‌کند. هیچ‌وقت هم ابزارهای دشمن یکسان نبوده است، آنچه امروز باید به آن تاکید شود این است که شناخت از ابزارهای دشمن با ما است و با وجود آن احساس مسئولیت و آگاهانه بودن، باید شناخت از روش‌های دشمن داشته باشیم و بدانیم از چه نقطه‌ای می‌خواهد آسیب بزند و چه موضعی دارد.

وی با بیان اینکه امروز دشمن روش‌های جدیدی در پی گرفته است، عنوان کرد: در گذشته ممکن بود با حمله نظامی، جنگ تحمیلی و … دشمن اقدام کند؛ در اوایل انقلاب نیز حتی فرقه منافقین با حرکت‌های خود سعی داشتند مسئولان را به شهادت برسانند و بی‌نظمی و خلأ را در نظام به وجود بیاورند که همه آن‌ها تمام شد؛ گاهی از این اتفاقات می‌افتد ولی تاثیری ندارد.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان اضافه کرد: در مسئله تحریم‌ها، شاید از عهده ما کاری ساخته نشود چون بحث کلانی است ولی آنجا هم جوانان با فکر باز و روشن و همچنین ارائه طرح می‌توانند کمک کنند.

کدخدایی ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز راهکار اساسی، همان مقاومت و اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی است که مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودند. این مسئله نیز به جوانان بازمی‌گردد چراکه آن‌ها می‌توانند در هر نقطه‌ای سازنده و مشکلات را حل کنند.

وی اظهار کرد: افرادی که در حوزه تولید ملی، کار، سرمایه و … فعال هستند و رشته‌های مرتبط دارند، می‌توانند در عرصه اقتصادی کمک کنند.