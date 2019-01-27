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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۷

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان:

نظارت بر نرخ نانوایی های آزادپز افزایش یابد

نظارت بر نرخ نانوایی های آزادپز افزایش یابد

کرمان - مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری کرمان بر لزوم افزایش نظارت بر نرخ نانوایی های آزادپز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سنجری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان گفت: در خصوص بحث حمل و نقل آرد با هماهنگی با اتحادیه ها مقرر شد مابه التفاوت نرخ نان را به گونه ای تنظیم کنیم و مشکل حل شد.

وی بر لزوم افزایش نظارت بر نرخ نانوایی های آزادپز تاکید کرد و افزود: با توجه به مصوبه هیئت وزیران نانوایی های آزادپز از قیمت گذاری معاف بودند ولی باید برای نانوایی های آزاد پز هم نرخی مشخص شود.

سنجری گفت: دو نرخ را با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت، غله و اتحادیه های نانوایی آنالیز کرده ایم که در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار مقرر و مصوب خواهد شد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری کرمان در مورد طرح سلامت نان اشاره کرد: رتبه بندی نانوایی ها در قیمت گذاری آزاد نیز باید مدنظر قرار بگیرد.

وی بیان کرد: در قیمت گذاری نان آزاد همه نانوایی ها ترغیب شوند که سیستم تولید و پخت و توزیع نان و شرایط نگهداری مربوط به نان را بروز و نان را با کیفیت عالی تحویل دهند.

کد مطلب 4525185

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