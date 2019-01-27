نظارت بر نرخ نانوایی های آزادپز افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سنجری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان گفت: در خصوص بحث حمل و نقل آرد با هماهنگی با اتحادیه ها مقرر شد مابه التفاوت نرخ نان را به گونه ای تنظیم کنیم و مشکل حل شد.

وی بر لزوم افزایش نظارت بر نرخ نانوایی های آزادپز تاکید کرد و افزود: با توجه به مصوبه هیئت وزیران نانوایی های آزادپز از قیمت گذاری معاف بودند ولی باید برای نانوایی های آزاد پز هم نرخی مشخص شود.

سنجری گفت: دو نرخ را با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت، غله و اتحادیه های نانوایی آنالیز کرده ایم که در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار مقرر و مصوب خواهد شد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری کرمان در مورد طرح سلامت نان اشاره کرد: رتبه بندی نانوایی ها در قیمت گذاری آزاد نیز باید مدنظر قرار بگیرد.

وی بیان کرد: در قیمت گذاری نان آزاد همه نانوایی ها ترغیب شوند که سیستم تولید و پخت و توزیع نان و شرایط نگهداری مربوط به نان را بروز و نان را با کیفیت عالی تحویل دهند.