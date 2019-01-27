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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۰

فرمانده انتظامی تویسرکان عنوان کرد:

دستگیری ۳ سارق دام در تویسرکان/۲۵ گوسفند سرقتی کشف شد

دستگیری ۳ سارق دام در تویسرکان/۲۵ گوسفند سرقتی کشف شد

تویسرکان - فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان از دستگیری ۳ سارق دام و کشف ۲۵ راس گوسفند سرقتی توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۳ سارق دام و کشف ۲۵ راس گوسفند سرقتی توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

وی اظهارداشت: در پی سرقت ۲۵ راس گوسفند از یکی از باغ های شهرستان تویسرکان، دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگردهای پلیسی، ۳ سارق در این خصوص شناسایی و در یک عملیات هماهنگ، ۷۲ ساعت بعد از سرقت دستگیر شدند.

سرهنگ معصومی تصریح کرد: محل سرقت توسط سارقان بازسازی و مالخر احشام مسروقه نیز شناسایی و ۲۵ راس گوسفند سرقتی کشف و تحویل مالباخته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیسی و استفاده از تجهیزات ایمنی ضد سرقت، در صورت مشاهده موارد مشکوک  با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 4525189

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