دستگیری ۳ سارق دام در تویسرکان/۲۵ گوسفند سرقتی کشف شد

سرهنگ محمد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۳ سارق دام و کشف ۲۵ راس گوسفند سرقتی توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

وی اظهارداشت: در پی سرقت ۲۵ راس گوسفند از یکی از باغ های شهرستان تویسرکان، دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگردهای پلیسی، ۳ سارق در این خصوص شناسایی و در یک عملیات هماهنگ، ۷۲ ساعت بعد از سرقت دستگیر شدند.

سرهنگ معصومی تصریح کرد: محل سرقت توسط سارقان بازسازی و مالخر احشام مسروقه نیز شناسایی و ۲۵ راس گوسفند سرقتی کشف و تحویل مالباخته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیسی و استفاده از تجهیزات ایمنی ضد سرقت، در صورت مشاهده موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.