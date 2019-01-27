به گزارش خبرگزاری مهر، آیین پایانی سیزدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر، عصر شنبه 13 بهمن در تالار قلم کتابخانه ملی ایران برگزار میشود.
در این برنامه که با حضور دکتر سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود، برگزیدگان بخشهای «شعر بزرگسال»، «شعر کودک و نوجوان» و «درباره شعر» معرفی و تقدیر خواهند شد.
علاقمندان میتوانند برای حضور در این رویداد ملی ادبی، ساعت 15:30 عصر شنبه 13 بهمن به تالار قلم کتابخانه ملی واقع در اتوبان شهید حقانی، خروجی کتابخانه ملی، درب غربی کتابخانه مراجعه کنند.
نظر شما