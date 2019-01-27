نشست «علم النفس فلسفه اسلامی؛ تبیین و چالشها» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، نشست علمی با عنوان«علم النفس فلسفه اسلامی؛ تبیین و چالشها» برگزار می‌کند.

در این نشست به ترتیب استادان: عبدالرسول عبودیت (مدرس فلسفه اسلامی)، علیرضا قائمی‌نیا (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، مهدی همازاده ابیانه (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) و علی افضلی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) ارائه بحث خواهند داشت.

نشست علمی فوق به منظور تبیین اجمالی ماهیت و کیفیت حدوث نفس در فلسفه اسلامی، و ارائه برخی چالش‌های کلامی و فیزیکالیستی در برابر آن، روز یکشنبه چهاردهم بهمن ماه از ساعت ۹ تا ۱۷ در سالن سخنرانی مؤسسه برگزار می‌گردد.

شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است.