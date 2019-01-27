دولت با بخش خصوصی همگرا نیست/ تعیین ساز و کار برای کاهش قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی فارغی بعداز ظهر یکشنبه در نشست تخصصی چشم انداز صنعت غذا در شرایط تحریم که به میزبانی اتاق بازرگانی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: امنیت غذایی کشور بعد از تحریم باید مهم ترین مسئله برای دولت و نظام باشد.
وی با بیان این که می پذیریم در جنگ اقتصادی قرار داریم، افزود: در دور اول تحریم ها اعلام کردند بخش خصوصی پرچمدار است اما پرچم را به دست ما ندادند، وقتی هم که دور جدید تحریمها آغاز شد باز هم گفتند بخش خصوصی نور چشم و پرچمدار است اما همه این ها شعار بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران ادامه داد: پس از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی بخش خصوصی همچنان نامحرم نظام است و این مسئله جای تاسف دارد.
وی اضافه کرد: بارها از دولت خواستیم قبل از صدور بخشنامه با بخش خصوصی مشورت داشته باشید اما هیچ وقت گوش شنوایی وجود نداشته و ندارد.
وی با تاکید بر این که دولت با بخش خصوصی همگرا نیست، تصریح کرد: متاسفانه تحریم های دشمن از بیرون و تصمیمات از داخل کشور بر ما فشار میآورد البته نمی توان اسم فشارهای داخلی را تصمیم گذاشت بلکه به اعتقاد ما بی تصمیمی است.
فارغی با تاکید بر این که باید کم لطفیها کنار گذاشته شود، گفت: گرانی شده و گرانفروشی وجود ندارد و تمام مسائل را خودمان ایجاد کرده ایم.
وی با بیان این که ما در کنار دولت هستیم و دولت هم باید ما را در کنار خود ببیند، تصریح کرد: حال بخش خصوصی خیلی خراب است و باید به حال آن رسیدگی شود و متاسفانه این بخش علاوه بر بیرون از داخل هم تحت فشار است.
دولت از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیرد
فارغی تاکید کرد: این بخش خصوصی است که می تواند اقتصاد را از تحریم نجات دهد بنابراین باید همفکری کنیم و کارگروه مقابله با تحریم را در استان تشکیل دهیم و قیمت ها را واقعی کنیم و از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیریم.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران همسویی و همگرایی و به بازی گرفتن نقش بخش خصوصی را راه حل مشکلات اقتصادی و مقابله با تحریم دانست و گفت: بخش خصوصی به جلسات دعوت می شوند اما دغدغه های ما جدی گرفته نمی شود و نقش بخش خصوصی نمایشی هم اکنون نمایشی است.
وی خاطرنشان کرد: بحث بودجه نگران کننده است و بودجه تورمی داریم؛ دولتیها واقعبین باشند و براساس واقعیتها تصمیم بگیرند و ساز و کارها به گونه ای سیستماتیک شود که قاچاق کاهش یابد.
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