هیچ یک از فروشگاه ها و نمایندگی های کانون تعطیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا افتخاری ظهر یکشنبه در نشستی خبری که به مناسبت اعلام برنامه های دهه فجر و عملکرد ۴۰ ساله این نهاد برگزار شد در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر توقف فعالیت های این فروشگاه ها تعطیلی فروشگاه های تولیدات کانون پرورش فکری را تایید نکرد و افزود: فروشگاه محصولات کانون در مرکز شماره یک به فعالیت خود ادامه می دهد و مدتی هم که تعطیل بود به خاطر طی مراحل انبارگردانی و بهسازی بود.

وی با بیان اینکه همینک ۳ فروشگاه کانون پرورش فکری در شیراز مشغول به کار است از حضور ۱۸ نمایندگی فروش تولیدات کانون از جمله کتاب و بازی های کودک و نوجوان در شهرستان های فارس خبر داد.

افتخاری تصریح کرد که فیروزآباد هم جدیدا به جمع شهرستان های دارای نمایندگی فروش محصولات کانون پیوست.

مدیرکل کانون پرورش استان در ادامه به دستاوردهایی کانون پس از انقلاب اسلامی هم اشاره کرد و گفت: با راه اندازی کانون در قبل از انقلاب ۹ مرکز ثابت در فارس داشتیم که پس از انقلاب ۴۲ مرکز در استان ساخته شد.

افتخاری با بیان اینکه فارس داری ۹ مرکز سیار است، عنوان کرد: پس از انقلاب ۶ مرکز پستی به وجود آمده که فعالیت های متمرکز و سیار را به شکل پستی به نقاط دوردست می برد.

وی همچنین اضافه کرد: در رابطه با استفاده دانش آموزان دارای معلولیت یک مرکز ویژه در شیراز راه اندازی شده و مرکزی دیگر به مناسبت دهه فجر بدین منظور و برای خدمت رسانی به کودکان و نوجوانان با نیاز ویژه افتتاح می شود.

مدیرکل کانون پرورش فارس در ادامه گفت: اکنون بر اساس آخرین آمار، ۱۸۱ هزار نفر عضو داریم. این درحالیست که ۳۶ مرکز آموزش زبان در استان فارس به فعالیت می پردازد که از این بابت رتبه اول کشوری را با ۴۴ هزار زبان آموز داریم.

وی با تصریح اینکه ۳۶۴ نفر از اعضای کانون پرورش فکری استان حایز رتبه های جهانی هستند،

افزود: مهمترین افتخارات کانون کسب مقام اول کشوری در عرضه محصولات چاپ آثار بومی استان و معرفی کتابهای کانون است.

افتخاری با بیان اینکه در ۸ شهرستان سینما کانون راه اندازی شده، از شهرهای دارای سینما کانون نام برد و گفت: شیراز، اقلید، بوانات، پاسارگاد، سپیدان، وراوی، آباده و فسا داری سینما هستند و امیدواریم با تخصیص اعتبارات سال آینده این رقم به ۱۲ سینما برسد.

وی همچنین از افتتاح کتابخانه سیار شیراز در دهه فجر خبر داد و افزود: بهره برداری مرکز نجوم در مرکز شماره سه شیراز و یک واحد نجوم سیار از برنامه های چهل سالگی انقلاب در شیراز است، این در حالیست که در مرکز شماره ۴ مرکز ساخت سفال به بهره برداری می رسد.

مدیر کانون پرورش فکری فارس از برگزاری جشنواره چهل فیلم و انیمیشن در تمامی مراکز کانون خبر داد و افزود: به مناسبت دهه فجر تئاتر عروسکی با عنوان «شازده و پهلوان» در شیراز به اجرا گذاشته می شود.

به گفته افتخاری، برنامه «سهم من از انقلاب» از دیگر برنامه های دهه فجر است که توسط کانون برگزار می شود و در این جلسات افراد تاثیرگذار در انقلاب با حضور اعضا کانون به بیان خاطرات خود می پردازند.

وی به تشریح دیگر برنامه های دهه فجر کانون پرداخت و گفت: دیدار با فرزندان شهدای مدافع حرم، عصر شعر انقلاب با حضور مربیان و همکاران استانی، جشنواره بازی های بومی و محلی ویژه شهرستانهای فارس، پرسمان دانش آموزی با موضوع هویت و نقش رسانه در پیروزی انقلاب اسلامی با حضور اصحاب رسانه، جشنواره ماه پیشونی با همکاری هلال احمر شامل مهدهای کودک در ۱۸ بهمن برگزار می شود.

افتخاری از برپایی فستیوال قصه های ماندگار در کانون و فرهنگسراهای علوی و هنر شیراز هم خبر داد و اعلام کرد: در راستای برنامه های قصه گویی انقلاب یک برنامه مشترک با اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای ثابت مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس ۱۸۰ هزار و ۱۴۲ نفر هستند که ۲۱۴ مربی و ۶۷۰ مدرس کانون زبان هم مشغول فعالیت هستند.