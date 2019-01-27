تجلیل از حسین فتاحی در شهر قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، درآئین «چهل قلم» که روز یکشنبه با حضور رویا اسماعیلی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان؛ علی هوشمندی ریاست حوزه هنری قزوین، سرهنگ علی طاهری فرمانده پایگاه بسیج، حمیدرضا سبحانی نژاد نویسنده ی مجرب استان و جمعی از اهالی قلم، شاعران، منتقدان ادبی، نویسندگان و کتابداران و کتابخوانان در تالار حافظ حوزه هنری قزوین برگزار شد، از حسین فتاحی نویسنده ی مجرب و متعهد کشورمان که صاحب آثاری نظیر؛ عشق سال های جنگ، پسران جزیره و آتش در خرمن است، تقدیر شد.

رویا اسماعیلی مدیرکل کتابخانه های استان در این نشست صمیمانه گفت: نقش ادبیات و شعر در زنده نگه داشتن ارزش ها، آیین و اعتقادات اصیل اسلامی ایرانی و آرمان های انقلاب اسلامی، نقشی بی بدیل است.

وی ضمن اشاره به آثار ارزشمند حسین فتاحی، اظهار داشت: این نویسنده ی توانمند چهل سال از عمر گرانبهای خود را در خدمت اندیشه و ادبیات و تاریخ این مرز و بوم استفاده کرده که قابل تقدیر و بزرگداشت است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: فتاحی ۲۰۰ عنوان کتاب در کارنامه اش دارد و در سه حوزه ی تالیف، ترجمه و بازنویسی حرف های بسیاری برای گفتن دارد و نخستین داستان خود را در هفته نامه ی کیهان بچه ها سال ۱۳۵۸ منتشر کرده است.

مدیرکل کتابخانه های قزوین، برگزاری نشست های چهل قلم را اقدامی ارزشمند در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه ی مفید و معرفی افراد فرهیخته ی کشور به عموم مردم عنوان کرد و اقدام نهاد کتابخانه های عمومی کشور را در این زمینه قابل تقدیر دانست.

هوشمندی رئیس حوزه هنری قزوین نیز ضمن ابراز خشنودی از برگزاری آیین چهل قلم و حضور فتاحی در قزوین، اظهار داشت: عدد چهل در حقیقت نماد پختگی، کمال و رشد است و این امر که امسال چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور نویسنده ای که چهل سال از عمر خویش را در راه ادبیات و فرهنگ این کشور صرف کرده در استان ما همزمان شده، باید به فال نیک گرفته شود.

سبحانی نژاد نویسنده و شاعر و نمایش نامه نویس مجرب استان نیز در این جلسه گفت: در آثار فتاحی، حب به وطن، سادگی و بی تکلفی موج می زند که همین امر مطالعه ی آثار این نویسنده را برای عموم مخاطبان جذاب و دلنشین ساخته است.

در ادامه حسین فتاحی ضمن تشکر از برگزار کنندگان این آیین، بیان داشت: داستان ها و قصه ها در حقیقت نقشی مهم و تاثیرگذار در افزایش بصیرت، آگاهی و آرامش و صبوری در افراد جامعه دارند.

فتاحی افزود: قصه و داستان های هر سرزمین بیان کننده ی آداب و رسوم و ارزش ها و اعتقادات مردم آن سرزمین هستند و دراین راستا با مطالعه ی کتاب های هر کشور و دیدن فیلم های آن، شناختی عمیق نسبت به مردم و احوال آن جامعه به دست می آید.

وی تاکید کرد: با توجه به مطالب مذکور و رقابتی جدی که امروزه در عرصه ی ارایه ی خوراک های فکری در جهان وجود دارد، شایسته است هرچه بیشتر به نویسندگان و نشر کتاب های جذاب و مفید، توجه شود زیرا در این رقابت ها، تنها مطالبی که از جذابیت جادویی برخوردار باشند، برنده هستند.

فتاحی در پایان گفت: اگر داستان مذهبی نوشته ام، هدفم تنها تبلیغ دین نیست، بلکه تبلیغ انسانیت و فطرت آدم ها هم بوده است.

در پایان این مراسم از حسین فتاحی تقدیر صورت گرفت و کتابخانه های علامه رفیعی و امام خمینی(ره) قزوین با حضور این نویسنده و مسئولان و مدیران حاضر در جلسه مورد بازدید قرار گرفتند.