سعید عیدی‌گماری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهالکاری منطقه چل‌پا با حضور اعضای انجمن مردم نهاد حامیان طبیعت زاگرس و محیط‌بانان در منطقه حفاظت شده چل‌پا به مناسبت هفته هوای پاک انجام شد.

وی افزود: نهال‌های بومی شهرستان از قبیل برهان گلی، شیشه شور و کنار در محوطه محیط بانی پلاژ با همکاری گروه مردم نهاد حامیان طبیعت زاگرس و محیط‌بان اداره محیط زیست اندیمشک غرس نهال صورت پذیرفت.

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک با تاکید بر وظیفه فرد به فرد جامعه در حراست از محیط زیست، گفت: کاشت نهال در جای جای سرزمین با هدف حفظ و حراست طبیعت یک وظیفه ملی است.

وی گفت: محیط زیست از مواهب الهی بوده که به رسم امانت باید درحفظ، حراست و مراقبت آن کوشا و محیط‌زیست سالم را به نسل‌های آینده تحویل داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه حفاظت شده چل‌پا محل زیست کل‌وبز در شمال غرب اندیمشک شهرستان اندیمشک در مجاورت سد و نیروگاه دز است.