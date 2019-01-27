به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه فرمانده جدید سپاه ناحیه همدان ظهر یکشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان همدان، فرمانده، جانشین فرمانده و مسئولین سپاه انصارالحسین(ع) و سپاه ناحیه همدان، معاون سیاسی امنیتی فرماندار و جمعی از مسئولین همدان در سالن انصار برگزار شد.

سردار مظاهر مجیدی در این مراسم با اشاره به نقش‌آفرینی‌های رزمندگان استان همدان در عملیات کربلای ۴ و ۵، عرصه‌های نقش‌آفرینی بسیجیان در شرایط جنگ نرم امروز را تشریح کرد و با بیان اینکه همدان یک‌هزار شهید در عملیات کربلای ۴ و ۵ تقدیم انقلاب اسلامی کرد، افزود: این دو عملیات از عملیات‌ بی‌نظیر در دفاع مقدس بود اما گاهی زمزمه‌هایی می‌شنویم که قضاوت‌های ناجوانمردانه‌ای درباره آن می‌شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان بابیان اینکه نااهلان و معاندان در جای گرم و نرم اظهارنظرهای نادرستی در مورد این عملیات دارند که جفا در حق شهدا است، گفت: در عملیات کربلای ۵ شلمچه را از دست دشمن گرفتیم.

سردارمجیدی با بیان اینکه جنگ تحمیلی تنها جنگ بین ایران و عراق نبود بلکه کشورهای مختلفی عراق را علیه ایران حمایت می کردند، ادامه داد: استکبار به دنبال جنگ دو کشور مسلمان و شیعه و سران عراق به دنبال چیره شدن بر منطقه بودند.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان در ادامه بابیان اینکه در عصر کنونی دشمن در حال تخریب ارزش‌ها و آرمان‌های ماست و باید دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های دفاع مقدس تقویت شود، گفت: تلاش دشمن ایجاد شکاف بین نیروهای انقلاب است.

سردار مجیدی با بیان اینکه دلسوزان نظام باید در یک شبکه قرار گیرند، تاکید کرد: دشمن سیلی خورده و به راحتی از این شکست نمی‌گذرد و حال که حدود ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد باید یکبار دیگر خود و بسیج را بازخوانی کنیم.

فرمانده سابق سپاه ناحیه همدان نیز به ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در مدت تصدی مسئولیت خود پرداخت و گفت: دشمنان به دنبال پایان انقلاب هستند اما این خیال را به گور خواهند برد.

سرهنگ حسن برزگر باتاکید براینکه بسیج چشم دشمن را کور کرده است، اضافه کرد: روحیه بسیجی در بخش‌های مختلف کشور حاکم است.

فرمانده سپاه ناحیه همدان نیز با بیان اینکه در مجموعه بسیج باید با مردم و برای مردم باشیم، عنوان کرد: در بسیج بده و بستان نداریم بلکه اساس ما ارتباط افراد با منش انقلابی‌گری و رهبری است و هرچه این فاصله کمتر باشد ارادت ما بیشتر خواهد بود.

علی بقایی با بیان اینکه مسیر پرخطری را پیش رو داریم، گفت: وظیفه ما در بسیج و سپاه خدمت به نظام و مردم است.

در این مراسم با معرفی سرهنگ «علی بقایی» به عنوان فرمانده جدید از زحمات و تلاش‌های سرهنگ «حسن برزگر» فرمانده سابق سپاه ناحیه همدان تجلیل به عمل آمد.