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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۹

مجید جلالی؛

قهر نکرده بودم/ مشکلات نساجی حل می‌شود

قهر نکرده بودم/ مشکلات نساجی حل می‌شود

سرمربی نساجی قائم شهر گفت: من از نساجی قهر نکرده بودم بلکه باید مشکلات این تیم حل می‌شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پس از تساوی دوستانه تیمش برابر استقلال تهران در ورزشگاه کارگران گفت: خوشحالم که به نساجی پیوستم و می دانم این تیم شایستگی های بالایی دارد.

وی تاکید کرد: مطمئن باشید روزهای خوبی با نساجی خواهیم داشت و روز به روز بهتر خواهیم شد.

سرمربی نساجی در خصوص مشکلات مالی تیمش گفت: مشکلات همیشه وجود داشته است البته در نیم فصل شرایط مالی تیم سخت بود اما با صحبت هایی که انجام دادیم قرار است ظرف دو سه روز آینده بقیه قرارداد بازیکنان پرداخت شده تا آنها مشکلی نداشته باشند.

وی در پایان و در پاسخ به این سوال که شما یک بار از نساجی قهر کرده بودید، گفت: اصلاً قهر معنا ندارد و در ذات من چنین کاری نیست. مشکلاتی وجود داشت که باید آنها حل می شد. خوشبختانه حالا در شرف حل شدن است و به شما اطمینان می دهم نساجی روزهای خوبی در آینده خواهد داشت.

کد مطلب 4525215

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