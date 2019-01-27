مجتمع قضایی اقتصادی نقش مهمی در حمایت از فعالان این عرصه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت ظهر امروز یکشنبه در مراسم آغاز به کار اولین مجتمع قضایی اقتصادی استان کرمانشاه اظهار داشت: راه‌اندازی این مجتمع نقش مهمی در حمایت از فعالان اقتصادی دارد.

وی افزود: این مرکز بزرگترین حمایت‌کننده از قراردادهای اقتصادی است و نیز از آن می توان به عنوان مصداق بارز یک دادگاه تخصصی یاد کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: دادرسی در این مرکز به صورت تخصصی انجام می‌شود و پرونده ها در کمترین زمان و به بهترین شکل پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه این مجتمع اولین مرکز رسیدگی به دعاوی اقتصادی در کل کشور است، گفت: این مرکز باید به عنوان الگویی برای سایر استانها نیز باشد.

هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه هم در این آیین اظهار داشت: افتتاح این مجتمع گامی مهم برای سرمایه‌گذاری است چرا که مطلوب بودن فضای کسب و کار برای برای یک سرمایهگذار بسیار مهم است.

وی با تاکید بر توانمندشدن مردم در حوزه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی افزود: این امر می تواند گامی مهم در توسعه و جهش اقتصادی باشد.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: هر چه قدر بتوانیم فضای کسب و کار را برای سرمایه‌گذاران آماده کنیم، در جذب سرمایه گذار اثربخش عمل کرده‌ایم.