به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا جعفری‌زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری یادوراه شهدای روحانی استان بوشهر گفت: روحانیون در جبهه حق علیه باطل در دو سنگر جنگ نرم و جنگ سخت، هم زمان مشغول نبرد بودند.

دبیر یادوراه شهدای روحانی استان بوشهر افزود: روحاینون و طلاب هم در گروه های رزمی و نظامی فعالیت می کردند و هم در فعالیت های تبلیغاتی رسالت تبلیغی خود را انجام می دادند.

مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان بوشهر با اشاره به آمار شهدای روحانی کشور بیان داشت: درصد جمعیت شهدای روحانی به نسبت تعداد شهدا بسیار بالا است و روحاینون ۱۰ برابر دیگر اقشار، شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

حجت الاسلام جعفری زاده اظهار داشت: بیش از ۳۰ شهید و ۲۰ جانباز روحانی در استان بوشهر داریم که ۴ نفر از شهدای ترور هستند.

دبیر یادوراه شهدای روحانی استان بوشهر گفت: یادوراه شهدای روحانی استان بوشهر با حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، خانواده معزز شهدای روحانی، جانبازان و رزمندگان روحانی پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه ۹۷ ساعت ۹ صبح در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار می‌شود.

مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان بوشهر افزود: آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران مهمان ویژه و سخنران و حجت الاسلام عباس درسنگ مداح و مدیحه سرای این یادواره است.

دبیر یادوراه شهدای روحانی استان بوشهر با بیان اینکه ۱۲۰ عکس نوشته از شهدای روحانی استان بوشهر در این ستاد تولید شده است گفت: این عکس نوشته ها در قالب سه محتوای معرفی نامه شهید، قسمتی از وصیّت نامه شهید و قسمت برجسته ای از زندگینامه شهید با عنوان «آیا می دانید» تهیه شده که به تناوب تا روز برگزاری یادواره در شبکه های اجتماعی منتشر می شود.

حجت الاسلام جعفری زاده اظهار داشت: در حاشیه محل برگزاری یادواره شهدا، نمایشگاه آثار شهدای روحانی استان بوشهر برگزار می شود.