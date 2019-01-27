«مرضیه هاشمی» با فشار رسانه های انقلابی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد تخصصی اصحاب رسانه استان گلستان در محکومیت بازداشت و هتک حرمت به خانم مرضیه هاشمی، خبرنگار و مجری شبکه پرس تی‌وی ظهر یکشنبه در گرگان برگزار شد.

رئیس بسیج رسانه گلستان در این نشست اظهار کرد: این نشست کمترین کاری است که می توانیم برای خانم هاشمی که عضوی از خانواده رسانه است انجام دهیم و من معتقدم عاملی که باعث آزادی این خانم شد رسانه های انقلابی بودند.

علی خالقی با اشاره به نشانه های یک رسانه انقلابی بیان کرد: در نظامی که اسلامی است و بر پایه ولایت فقیه بنا شده رسانه انقلابی ولایت مدار هستند.

یک استاد دانشگاه و فعال رسانه ای در ادامه جلسه گفت: آزادی هاشمی نه به دلیل فشار مجامع بین الملل بلکه به دلیل فشار رسانه ای بود.

ولی الله شهابی افزود: در موضوع مرضیه هاشمی موضوع کلیدی که وجود دارد نقش صهیونیست هاست و حتی خود آمریکا هم خاستگاه قدرت صهیونیست هاست.

وی با اشاره به نقش پررنگ صهیونیست ها در دنیا ادامه داد: تئوریسین های آمریکا صهیونیست هستند و همچنین هالیوود در سیطره زنان صهیونیست قرار دارد، حتی در ماجرای برجام که مبارزه با تروریسم مطرح شده بود ساخته و پرداخته صهیونیست ها بود.

شهابی گفت: صهیونیست ها قطب اقتدار اقتصادی هستند و بیش از ۹۵ درصد اقتصاد آمریکایی ها در دست صهیونیست ها قرار دارد.

این استاد دانشگاه و فعال رسانه ای اظهار کرد: تریبون های بزرگ و رسمی مجامع جهانی در اختیار صهیونیست ها قرار دارد و آن ها با وقاحت مواضع خود را عنوان می کنند.

وی گفت: جمعیت صهیونیست ها از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ سه میلیون نفر افزایش یافته است و این افراد برای افزایش جمعیت خود و ژن برتر برنامه های حمایتی دارند و در آستانه جمعیت ۹ میلیونی هستند.

شهابی با اشاره به ویژگی های مرضیه هاشمی ادامه داد: در شرایطی که تعدادی از زنان و دختران ما در مواجه با فرهنگ غرب و هالیوود خود را باخته اند مرضیه هاشمی که اصالتا آمریکایی است از این فرهنگ رو گردانده است.

وی افزود: مرضیه هاشمی نماد زنی است که علیرغم اینکه خیلی ها که از کشور خود رفتند و ارزش های انقلاب خود را فراموش کردند این بانو سیره خالص خود را به انقلاب عنوان کرده است.

شهابی گفت: آزادی مرضیه هاشمی بعد از ۱۱ روز نشان از پشتوانه انقلابی ای بود که از او حمایت می کرد.

این فعال رسانه ای افزود: اولین وظیفه ما این است که با هم افزایی قدرت رسانه ای را افزایش دهیم و این تکلیف سیاسی، دینی و اخلاقی ماست.

وی تصریح کرد: ما رسانه ها اگر می خواهیم نقدی انجام دهیم باید نقد رسانه ای کنیم و هدف براندازی نداشته باشیم.

شهابی افزود: افرادی که در زمینه رسانه پیشکسوت هستند باید در عرصه های مختلف از خود مایه بگذارند و با برگزاری نشست های مختلف ارزش های نهفته در استان را شناسایی ودر جهت شکوفایی آن گام بردارند.

وی با بیان این که باید هویت انقلابی را در خود پیدا کنیم، گفت: ما مدل جدیدی از نظام اسلامی را در دنیا تجریه می کنیم که مبتنی بر ولایت فقیه بوده و باید مطالعه عمیقی در این رابطه شود.

جانشین فرمانده سپاه نینوا گلستان هم در این نشست اظهار کرد: انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که این دنیا دو کدخدا داشت و به دو بلوک شرق و غرب تقسیم می شد و به نوعی اگر کشوری می خواست پیشرفتی داشته باشد باید زیر حمایت یکی از بلوک قرار می گرفت، اگر کشوری داعیه استقلال داشت ناوهواپیمایی این قدرت ها بلند می شد و اجازه نمی داد.

حسینی گفت: کلیدواژه ای که در در جنگ عامل پیروزی انقلاب اسلامی بود تقوا و اعتقادات دینی همراه با وحدت بود که در کنار رهبری پیروزی ما را رقم زد.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی غربی ها با جمهوری اسلامی انقلاب نیست بلکه اسلام ناب است و با بررسی متوجه می شویم این اسلام را هدف قرارداده اند.

حسینی اضافه کرد: موج اول مقابله با انقلاب اسلامی و اسلام ناب به تحریردرآوردن کتاب آیات شیطانی است که با فتوای امام راحل جلوی آن گرفته شد، موج دوم موج مقابله هنری است و غربی ها فیلم های مختلفی را برای مقابله با اسلام ساخته اند.

وی گفت: غربی ها آخرین فیلمی که علیه اسلام ساخته اند فیلمی با عنوان معصومیت مسلمانان است که فیلمی سراسر توهین به پیامبر اکرم است، البته در این موضوع عدو سبب خیر شده و ساخت این فیلم موجب شده افراد زیادی در گوگل نام پیامبر را جستجو کنند که شخصیت پیامبر را بهتر بشناسند و رتبه بالایی در سرچ به خود اختصاص می دهد.

حسینی افزود: موج سوم استفاده اسلام علیه اسلام است و در کشورهایی مانند الجزایر و سودان و یمن و.... گروه های مختلفی ایجاد می کنند به نام جندالله، بوکوحرام، داعش و... تا مسلمانان به جان هم بیفتند.

وی خاطرنشان کرد: از این فعالیت های دشمن به این نتیجه می رسیم آن ها نه از انقلاب بلکه از تشکیل حکومت مبتنی بر اسلام ناب هراس دارند.