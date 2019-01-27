به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی ظهر یکشنبه در جلسه شورای راهبری و توسعه استان بابیان اینکه ارتقای شاخصهای بهرهوری بهقدری حائز اهمیت است که این موضوع مهم نباید فقط به حرف محدود شود، افزود: امروز همه دنیا به سمتی حرکت میکند که شاهد عملی شدن مباحث تئوری هستیم، ازاینرو در خصوص موضوعاتی چون ارتقای شاخصهای بهرهوری، باید زمینه عملیاتی شدن این موضوع را فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که امروز باید بیش از هر زمان دیگری موردتوجه قرار گیرد، موضوع پستهای مدیریتی برای بانوان است، تصریح کرد: این اقدام با توجه به پیشرفتهایی که جامعه در آینده نزدیک شاهد آن خواهد بود صورت میگیرد، چراکه آمار در خصوص جامعه زنان حاکی از آن است که این قشر در سالهای اخیر توانسته جایگاه اجتماعی خود را ارتقا دهد.
استاندار زنجان با یادآوری اینکه شاید درگذشته درصد باسوادی مردان نسبت به زنان قابلتوجه بود اما زنان در سالهای اخیر و به یمن پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی توانستند پلههای ترقی را یکی پس از دیگری پیموده و سیر صعودی قابلتوجهی در عرصه سوادآموزی داشته باشند، ادامه داد: جهشی که امروز زنان در عرصههای مختلف دارند، این نوید را میدهد که قادرند پستهای مختلف مدیریتی را در اختیار داشته باشند.
حقیقی با اشاره به اینکه آمار حاکی از آن است که بانوان در سالهای اخیر از رشد قابلتوجهی در بخشهای مختلف برخوردار بوده و همین سیر صعودی به این معنی است که در آینده نزدیک شاهد تصاحب پستهای مدیریتی توسط این قشر خواهیم بود، اظهار کرد: بیشک برای انتخاب مدیران، فارغ از جنسیت به مواردی چون ارتقای دانش مدیران، صلاحیتهای حرفهای و عملگرایی توجه ویژهای خواهیم داشت.
وی با تأکید بر اینکه اولویت امروز ایران اسلامی، اهتمام به اقتصاد مبتنی بر دانشبنیان است تا بتواند در این زمینه از جایگاه خوبی در منطقه برخوردار باشد، گفت: علاوه بر موارد مطروحه در انتخاب مدیران برای پستهای مختلف، تلاشگر بودن، چابک بودن، ارج نهادن به کارمندان، توانایی جذب بودجه و ... نیز باید مدنظر باشد.
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