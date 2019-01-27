به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، مهدی تاج با ابراز رضایت از نتایج کسب شده توسط ملی پوشان فوتبال ایران اظهارداشت: خوشبختانه نتایج بازی های مقدماتی و نتایج دو بازی حذفی در جام ملتهای آسیا بسیار راضی کننده بود.

وی افزود: تیم ملی شرایط بسیار خوبی دارد و همانطور که مشاهده کردید تیم در سی دقیقه نخست همه بازیها نتایج خوبی را رقم زده است و بچه ها با اقتدار مسابقات را پیگیری کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به آمادگی تیم ژاپن از فوتبال این کشور به عنوان استاندارد فوتبال آسیا نام برد و اظهارداشت: واقعیت این است که ژاپن همیشه ژاپن بوده وتیم بسیار آماده ای دارد. به هرجهت ما هم ایران هستیم و هشت سال عنوان بهترین تیم آسیا را یدک می کشیم.

تاج تصریح کرد: بی تردید تیم ملی فوتبال تمام تلاش خود را خواهد کرد که این بازی را پشت سر بگذارد و به فینال راه پیدا کند تا بعد از چندین سال، قهرمانی جام ملتهای آسیا را جشن بگیریم.

وی در خصوص پاداش ملی پوشان تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: تا پیش از بازی عمان جوایز بچه ها پرداخت شد. ان شالله به کمک دولت و وزارت ورزش و جو انان در صدد تهیه پولی هستیم که بتوانیم فردا پاداش بازی قبل ژاپن را پرداخت کنیم. ضمن اینکه پاداش برد ژاپن را هم پس از تحقق این مهم در دستور کار داریم.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با بیان اینکه حقوق کارلوس کی روش را هم پرداخت خواهیم کرد ابراز امیدواری کرد که این موضوع به زودی انجام شود.

وی در مورد آماده سازی تیم برای بازی برابر ژاپن گفت: خبر دارم کادر فنی ایران تا ۴ بامداد امروز تیم ملی حریف را آنالیز کرده اند. خوشبختانه با جدیت و بدون خستگی کارهای فنی ادامه دارد.

مهدی تاج در خصوص ادامه همکاری کی روش با تیم ملی فوتبال گفت: در صورت کسب عنوان قهرمانی جام ملتهای آسیا، کی روش بهترین شانس برای ماندن است.