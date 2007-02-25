همایش بین المللی "فرهنگ اسلامی" در مغرب برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) با همکاری شوراهای جهانی دعوت به اسلام همایش بین المللی " فرهنگ اسلامی و گفتگوی تمدنها " را از دوشنبه 7 اسفند در رباط پایتخت مغرب برگزار می کند.

در این همایش تجربه تمدن اسلامی در اعتراف به وجود دیگری، راههای فعال سازی مؤلفه های اسلامی به منظور تفاهم میان ملتها و تمدنها در چارچوب تحولات بین المللی، پاسخگویی به اهانت دیگران به اسلام و رسول خدا، تبیین و بررسی مخالفتهای آنها با بیان حقایق تاریخی و علمی مورد بررسی قرار می گیرد.

در این همایش سه روزه شرکت کنندگانی از کشورهای اسلامی و عربی حضور خواهند داشت.

بیانیه اختتامیه این همایش شامل نگرش تمدن اسلام به مسئله فهم و تفاهم با ملتها و تمدنها خواهد بود.

با توجه به اینکه شهر فاس پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2007 معرفی شده است، این همایش با شعار " فعال سازی مؤلفه های فرهنگ اسلامی در فهم و تبادل ملتها و تمدنها" برگزار می شود.