به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور ظهر امروز یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ژیمناستیک لرستان با اشاره به اینکه ژیمناستیک لرستان ۴ هزار و ۵۸۴ ورزشکار سازمان یافته دارد، اظهار داشت: تعداد بانوان و آقایان فعال در این رشته ورزشی تقریبا برابر است.

وی با بیان اینکه آمار ورزشکاران سازمان یافته در رشته ژیمناستیک نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد رشد را نشان می دهد، تصریح کرد: مسئولان هیئت ژیمانستیک استان در رشد ورزشکاران این حوزه به شکل ویژه تلاش می کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان ادامه داد: تعداد ورزشکاران سازمان یافته لرستان در سال گذشته ۵۱ هزار نفر بود که امسال این تعداد از مرز ۵۵ هزار نفر گذشته است و هدف گذاری ما ۶۰ هزار نفر ورزشکار سازمان یافته است.

عزیزپور با اشاره به اینکه هیئت ژیمانستیک لرستان در ۹ شهرستان فعال است، افزود: در شهرستان دوره چگنی هیئت ژیمناستیک نیمه فعال و در شهرستان رومشکان نیز به زودی این هیئت فعال می شود.

وی با بیان اینکه هیئت ژیمناستیک استان تعامل خوبی با حوزه ورزش دانش آموزی دارد و علاوه بر خانه ژیمناستیک، مجموعه ای در آموزش و پرورش استان برای این رشته ورزشی ایجاد شده است، تصریح کرد: ورزشکاران ما در این رشته عناوین خوبی هم داشته اند، دو نفر از لرستان به اردوی تیم ملی ژیمناستیک دعوت شدند و دو نفر از مربیان ما نیز به تیم ملی دعوت شده اند.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان خاطرنشان کرد: ۵ مدال را ورزشکاران ما در رقابت های کشوری کسب کرده اند و رتبه هیئت ژیمناستیک استان ما رتبه یک کشوری بوده است.

عزیزپور همچنین از آمادگی اداره کل ورزش و جوانان لرستان برای میزبانی اردوهای تیم ملی ژیمناستیک خبر داد.