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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۳۶

با نظر محمد بنا؛

فرنگی‌کاران اعزامی به تورنمنت ترکیه مشخص شدند/ارنج تیم تغییر کرد

فرنگی‌کاران اعزامی به تورنمنت ترکیه مشخص شدند/ارنج تیم تغییر کرد

تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان در حالی در رقابت های جام وهبی امره ترکیه به میدان می رود که با یک تغییر در ترکیب تیم اعزامی همراه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه روزهای ۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه در شهر استانبول برگزار می شود. این در حالیست که با توجه به آسیب دیدگی شهاب قوره جیلی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، امیر قاسمی منجزی با تصمیم کادر فنی جایگزین وی شد.

بدین ترتیب تیم ایران با ترکیب زیر در این مسابقات شرکت می‌کند:

۵۵ کیلوگرم: پویا ناصرپور
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد
۶۳ کیلوگرم: محمدجواد رضایی
۶۷ کیلوگرم: حامد تاب
۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد
۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام
۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی
۸۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری
۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی
سرمربی: محمد بنا
مربیان: ایرج اسفندیاری فر، بهروز حضرتی پور، فرزاد ایمان علی زاده
سرمربی تیم امید: جمشید خیر آبادی

کد مطلب 4525234

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