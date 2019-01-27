مدیران دستگاه ها در راستای پیشبرد امور تعامل را مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز اکرمی اظهار داشت: حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی در جلسات استان از اهمیت برخوردار بوده و پیگیری همیشگی مصوبات جلسات، کمک شایانی به تسریع در اجرایی شدن هرچه بهتر آنها می کند و باعث ایجاد تحرک و پویایی لازم در دستگاه های اجرایی استان می شود.

وی افزود: جایگاه حاکمیتی استانداری بایستی به شایستگی در بین دستگاه های اجرایی استان تبیین شود و مدیران استانداری باید از اقدامات، فعالیت ها و اطلاعات لازم مطلع بوده و در کوتاهترین زمان ممکن این اطلاعات را در اختیار مسئولین ارشد استان قرار دهند تا در تصمیم گیری های کلان مورد استفاده قرار گیرد.

اکرمی اظهار داشت: مدیران استانداری باید از توان دستگاه های اجرایی سطح استان به عنوان بازوان اجرایی در جهت رفع مشکلات مردم بهره بگیرند. همچنین مدیران استان بایستی از روزمرگی پرهیز کرده و از ویژگی های پویایی، خلاقیت، اثربخشی، عملگرایی، برنامه محور بودن در حوزه کاری خود برخوردار باشند.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان مرکزی در کشور ادامه داد: در استان مرکزی با توجه به پتانسیل ها و ویژگی های منحصر به فرد این استان در بهره مندی از امکانات مطلوب و قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور، می طلبد مدیران از نزدیکی این استان به پایتخت استفاده مطلوب تری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: جلسات نباید جنبه تشریفاتی داشته باشد و جلسات کارگروه های مختلف استان بایستی طبق برنامه و زمان بندی مقرر برگزار شده و از خروجی مناسب در جهت رفع مشکلات مردم برخوردار باشد.

وی ادامه داد: فرمانداران به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان ها باید از ارتباط نزدیک و منظم با مردم برخوردار بوده و از اوضاع شهرستان خود به طور دقیق باخبر باشند.

اکرمی با اشاره به اهمیت جایگاه بانوان و خانواده در جامعه خطاب به فرمانداران استان خاطرنشان ساخت: ظرف مدت کوتاهی فرمانداران بایستی فردی را به عنوان مشاور فرماندار در امور بانوان و خانواده منصوب کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در پایان ضمن تاکید بر اهمیت هماهنگی و انسجام بین مدیران در پیشبرد برنامه ها و پیگیری مسائل و مشکلات گفت: جلسات هماهنگی و بررسی عملکرد مدیران حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هر دو هفته یک بار برگزار می شود .