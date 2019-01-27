۳ واحد بوم گردی بهمن ماه در آذربایجان غربی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ودود فخاری ظهر یکشنبه در جلسه توجیهی بوم گردی برای دهیاران و اعضای شورای روستاییان خوی اظهارداشت: در حال حاضر ۱۶ واحد بوم گردی در استان فعال بوده و سه واحد نیز همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از هر واحد بوم گردی در استان برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می شود عنوان کرد: هم اکنون ۱۷۰ متقاضی در زمینه بوم گردی اعلام آمادگی کرده اند که از این تعداد برای ۲۵ نفر مجوز فعالیت صادر شده و مابقی تا پایان سال بررسی و اعلام نظر می شود.

فخاری با بیان اینکه احداث اقامتگاه های بوم گردی یکی از فعالیت های بارز اقتصاد مقاومتی است اضافه کرد: اقامتگاه های بوم گردی در پایین آوردن هزینه های سفر نقش موثری دارد و اشتغال خوبی در بخش روستایی ایجاد می کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوی آشنایی با نحوه و مراحل اخذ مجوز و ارائه تسهیلات بانکی در زمینه واحدهای بوم گردی را یکی از اهداف برگزاری این نشست عنوان کرد و افزود: شناسایی بافت تاریخی و گردشگری روستایی برای ایجاد واحدهای بوم گردی باید در دستور کار بخشداران قرار گیرد.

عزیز میرزایی، جلوگیری از حفاری های غیر مجاز، تنظیف عمومی روستاها و جلوگیری ریختن نخاله به بستر رودخانه ها، نصب تابلوهای مسیر راهنمای روستاها و معرفی جاذبه های طبیعی و آداب و رسوم را از برنامه های مدنظر در سالجاری عنوان کرد.