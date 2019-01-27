بسیاری از مشکلات زیست محیطی ناشی از تصمیمات نادرست است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری ظهر یکشنبه در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات زیست محیطی امروز کشور ناشی از تصمیمات نادرست سال های گذشته است، اظهار داشت: در حال حاضر شاهد مشکلات زیست محیطی در بخش های آلودگی آب و هوا، خشک شدن جنگل ها و خشکسالی و کم آبی هستیم که بسیاری از این مشکلات ناشی از اتخاذ تصمیمات نادرست بوده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر مشکلات کم آبی و خشکسالی در سطح کشور به علت کاهش بارش ها تشدید شده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: حدود ۸۵ درصد منابع آب کشور در اختیار بخش کشاورزی است که با توجه به شرایط در آینده نمی توانیم این میزان آب را برای بخش کشاورزی اختصاص دهیم.

وی تاکید کرد: استفاده قابل توجه از آب برای بخش کشاورزی موجب شده است تا به بخش حقابه زیست محیطی لطمه وارد شود و باید تلاش کرد که مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: بهره گیری از تکنولوژی های و فناوری های جدید در بخش آبیاری کشاورزی ضروری است تا مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد و حقابه زیست محیطی لحاظ شود.

محیط زیست قربانی توسعه ناپایدار شده است

وی تاکید کرد: در حال حاضر محیط زیست قربانی توسعه ناپایدار شده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: در توسعه پایدار نباید محیط زیست تخریب شود که البته خسارت های ممکن است ایجاد شود که باید این خسارت ها جبران شود.

وی بیان کرد: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۱۳۲ میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر وجود داشت که در حال ۸۰ میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر وجود دارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر سرانه آب در کشور در حال رسیدن به زیر یک هزار متر مکعب برای هر نفر است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه باید در راستای حفظ منابع آب حرکت کرد، بیان کرد: اگر مدیریت درست در حوزه منابع آب اعمال نشود شاهد بحران در حوزه آب خواهیم بود.

وی با اشاره به مشکلات آب در کشور، بیان کرد: مشکلات آب در تمام نقاط کشور حتی استان های پر بارش کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه منابع آب محدود است، عنوان کرد: نباید بی خود میان استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان در حوزه آب تنش ایجاد کرد و به این امر دامن زد چرا که منابع آب محدود است.

وی بیان کرد: وزارت نیرو باید مدیریت صحیح در حوزه منابع آب داشته باشد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کشور وظیفه دارد پروژه های محیط زیستی را نظارت کند تا در چارچوب توسعه پایدار به حوزه محیط زیست خسارتی ایجاد نشود.