به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی اعلام کرد نخستین دوره جشنوارۀ فرهنگی و هنری «درخشش» ویژۀ چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به میزبانی انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می‌شود.

گفتنی است جشنوارۀ درخشش که با مشارکت تعدادی از وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای علمی، فرهنگی و هنری برگزار می شود بنا دارد در دوره نخست خود در حوزه داستان انقلاب اسلامی، آثار برگزیده و شایسته تقدیری که از میان ۱۸۰ اثر داستانی ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره انتخاب شده اند را معرفی کند.

در دوره های بعدی این جشنواره حوزه عکس ، فیلم مستند و سرودهای انقلابی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اسامی تعدادی از وزارتخانه ها و سازمان های که در برگزاری جشنواره درخشش مشارکت دارند به این شرح است :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، وزرات علوم و تحقیقات و فناوری ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ، سازمان تامین اجتماعی ، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ، باغ موزۀ دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت، بنیاد شهید و امور ایثارگران، مجمع ناشران انقلاب اسلامی ، بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان ، خانه کتاب ، نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس.

شایان ذکر است آیین پایانی نخستین دوره جشنواره درخشش روز سه شنبه ۹ بهمن ( ساعت ۱۵) در محل انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می‌شود.