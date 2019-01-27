سرمایه گذاری صنعتی گلستان ۲۲۲درصد افزایش یافت/تزریق امید به جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو بعد از ظهر یکشنبه در نشست تخصصی چشم‎انداز صنعت غذا در شرایط تحریم که با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران برگزار شد، اظهار کرد: امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و و فعالان بخش اقتصادی نخستین کسانی هستند که قرار گرفتن در این شرایط را درک می‎ کنند.

وی افزود: نمی‎خواهم از مدیریت کشور دفاع کنم اما مدیران کشور نسبت به سال‎ های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تغییر نکرده اند بلکه شرایط اقتصادی دچار تحول شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت گلستان ادامه داد: عده ای می گویند مشکلات اقتصادی موجود ناشی از مدیریت ضعیف و بی‎ تدبیری دولت است در حالی است که همین مدیران دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ کشور را از چاله اقتصادی منفی هفت درصد نجات دادند و به رشد مثبت سه درصد رساندند.

وی با بیان این که متاسفانه اقتصاد کشور مشکلات ساختاری دارد و شوک اقتصادی به آن دامن زده است، تاکید کرد: یکدلی و یکرنگی راه برون‎ رفت از شرایط سخت جنگ اقتصادی است و باید در نشست های مشابه بخش خصوصی راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی به دولت ارائه کند.

قوانلو با اشاره به این که تصویب FATF به حل مشکلات تولید کنندگان کمک می کند، تصریح کرد: اقتصاد کشور در شرایط ویژه‎ای قرار دارد و تورم به مردم فشار آورده است و در این جنگ اقتصادی چیزی که کشور را از بحران خارج می‎ کند تزریق امید است.

وی با تاکید بر این که نباید بیش از حد وضعیت اقتصاد کشور را نگران کننده اعلام کنیم، گفت: دولت در اجرای برنامه ها تنهاست و نباید همه مشکلات را روی سر دولت خراب کنیم بلکه همه باید به کمک دولت بیایند هم بخش خصوصی و هم تصمیم گیران نظام در مجلس و تشخیص مصلحت نظام تا مشکلات حل شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان اضافه کرد: در استان گلستان اعتماد کامل بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد و جزو استان‎های پاک در مبارزه با قاچاق هستیم و خوشبختانه سرمایه‎ گذاری بخش صنعت در استان گلستان نسبت به سال گذشته ۲۲۲ درصد افزایش یافته است.