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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۱۴

در نیمسال اول ۹۸-۹۷؛

جزئیات برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دانشگاه آزاد اعلام شد

جزئیات برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دانشگاه آزاد اعلام شد

جلسات دفاع دانشجویان ارشد و دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد که تصویب پروپوزال آنها به دلیل تعطیلی تابستانی دانشگاه در سال جاری به تعویق افتاده تا ۲۳ اسفند ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر قائم مقام رئیس دانشگاه در امور آموزش عالی و ساماندهی پژوهش های تحصیلات تکمیلی، دستور العمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ را به روسای واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

بر اساس این دستور العمل به منظور ساماندهی و مساعدت در برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی، برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای که تصویب پروپوزال آنها به دلیل تعطیلی تابستانی دانشگاه در سال جاری به تعویق افتاده و پروپوزال آنها در بازه زمانی ۱۳ مردادماه تا ۳۱ شهریورماه تصویب شده، مشروط به تایید شورای گروه آموزشی مربوطه مبنی بر برآورده شدن اهداف پروپوزال و داشتن کد پایان نامه، استثنائا تا ۲۳ اسفندماه بلا مانع است.

بر این اساس نیمسال دوم ۹۸-۹۷ برای این دسته از دانشجویان بدون احتساب سنوات تحصیلی و عدم پرداخت شهریه خواهد بود.

در این دستور العمل تاکید شده این مهم استثنائا برای نیمسال جاری و با نظارت دقیق معاونان پژوهش و فناوری/ معاونان علمی واحدهای دانشگاهی قابل اجرا است.

کد مطلب 4525252

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