جزئیات برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر قائم مقام رئیس دانشگاه در امور آموزش عالی و ساماندهی پژوهش های تحصیلات تکمیلی، دستور العمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ را به روسای واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

بر اساس این دستور العمل به منظور ساماندهی و مساعدت در برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی، برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای که تصویب پروپوزال آنها به دلیل تعطیلی تابستانی دانشگاه در سال جاری به تعویق افتاده و پروپوزال آنها در بازه زمانی ۱۳ مردادماه تا ۳۱ شهریورماه تصویب شده، مشروط به تایید شورای گروه آموزشی مربوطه مبنی بر برآورده شدن اهداف پروپوزال و داشتن کد پایان نامه، استثنائا تا ۲۳ اسفندماه بلا مانع است.

بر این اساس نیمسال دوم ۹۸-۹۷ برای این دسته از دانشجویان بدون احتساب سنوات تحصیلی و عدم پرداخت شهریه خواهد بود.

در این دستور العمل تاکید شده این مهم استثنائا برای نیمسال جاری و با نظارت دقیق معاونان پژوهش و فناوری/ معاونان علمی واحدهای دانشگاهی قابل اجرا است.