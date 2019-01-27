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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۳۱

با قرار نظارت قضایی؛

ورود یکی از اعضای شورای شهر فردیس به صحن علنی ممنوع شد

ورود یکی از اعضای شورای شهر فردیس به صحن علنی ممنوع شد

فردیس - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس گفت: با قرار نظارت قضایی یکی از اعضای شورای شهر فردیس از ورود به صحن علنی ممنوع شد.

حسن جهانشاهلو در گفتگو با خبرنگار مهر از ممنوعیت ورود یکی از اعضای شورای اسلامی شهر فردیس به صحن علنی خبر داد و اظهار کرد: این عضو با قرار نظارت قضایی از ورود به صحن علنی شورا ممنوع شده است.

وی در ادامه علت ممنوعیت ورود این عضو شورا را ایجاد اختلاف در مدیریت شهری و شکایات متعددی وی از دیگران و دیگران از وی اعلام کرد و گفت: این اختلافات و دعاوی ناشی از سِمت وی در شورای شهر بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس اضافه کرد: مقام قضایی به‌منظور ‌کاهش تنش‌ها در مدیریت شهری تصمیم به ممنوعیت ورود این عضو شورا گرفته است.

جهانشاهلو گفت: پس از اتمام مدت‌زمان ممنوعیت ورود این عضو شورا به صحن، در رابطه با اجازه ورود مجدد وی تصمیم‌گیری می‌شود.

کد مطلب 4525256

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