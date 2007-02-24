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۵ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۳۸

"شب بخیر فرمانده" برگزیده تماشاگران جشنواره وزول شد

فیلم سینمایی "شب بخیر فرمانده" به کارگردانی انسیه شاه‌حسینی در جشنواره فیلم وزول جایزه اثر برگزیده تماشاگران را به دست آورد.

به گزارش خبرنگارمهر، این به تهیه کنندگی سعید سیدزاده در جشنواره فیلم وزول شرکت کرده بود که توانست جایزه تماشاگران را به خود اختصاص دهد. این جشنواره از تاریخ 13 تا 20 فوریه 2007 (24 بهمن تا اول اسفند) در کشور فرانسه برگزار شد.

فیلم سینمایی "شب بخیر فرمانده" داستان زنی خبرنگار را روایت می کند که با پوشیدن لباس جنگی پا به خط مقدم جبهه می گذارد. این امر باعث حوادث عجیبی برای وی می شود. در این فیلم که توسط حوزه هنری در ژانر دفاع مقدس ساخته شده است، لادن مستوفی و محمد مختاری به ایفای نقش می پردازند.

انسیه شاه حسینی در نظر دارد به زودی فیلم سینمایی "پنالتی" را به تهیه کنندگی سعید سیدزاده در ژانر دفاع مقدس کلید بزند. لوکیشن اصلی این فیلم در آبادان و مناطق اطراف آن قرار دارد.

کد مطلب 452526

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